Соответствующий заказ был подтверждён индийской компанией Bharat Forge

Индийская компания Bharat Forge, лидирующая в Индии по производству артиллерийских систем, подтвердила свои планы поставить Армении самоходные гаубицы MArG калибра 155-мм. Страна продолжает получать технику, соответствующую стандартам НАТО.

Издание Indian Defence Research Wing пишет, что Индия становится ключевым поставщиком военной техники в Армению. Ещё три года Ереван закупил у Индии четыре мобильных радиолокационных установки «Свати», в 2022 году был подписан контракт по закупке реактивных систем залпового огня «Пинака» на 245 миллионов долларов, а также различных боеприпасов.

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Два месяца назад Indian Aerospace Defence News сообщали, что индийская компания Munitions India Limited поставит армянской армии 150 тысяч 30-мм и 40-мм гранатомётных снарядов, а также 5 миллионов патронов калибра 7,62мм.

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Неделю назад была новость о том, что в Армению прибыли французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat. Франция является одним из поставщиков военной техники для Вооружённых сил Армении.