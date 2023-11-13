Изначально французы планировали первым делом поставить средства противовоздушной обороны.

Ряд армянских медиа-ресурсов публикуют фотографии прибытия в Ереван (Армения) французских многоцелевых бронеавтомобилей Bastion производства компании Acmat. Предполагается, что первая партия броневиков была отправлена через грузинские территории. Количество поставленной техники определить сложно, но на фото изображено более пятнадцати бронированных машин.

Отмечается, что поставки происходят с участием Грузии, в порт которой пребывает оружие, откуда уже наземным путём через грузинские территории переправляется в Армению.

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По всей видимости, Франция приступила к выполнению своих обязательств по вооружению армянской армии в рамках заключённого в октябре в Париже соглашения. Изначально была информация о том, что французы первым делом поставят Еревану средства противовоздушной обороны, а именно радиолокационные станции и зенитные системы.

Никакой официальной информации с подтверждением получения французских бронеавтомобилей Bastion ни от какой из сторон не поступало.

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Bastion представляет собой многоцелевой бронетранспортёр 4 x 4, который также определён как бронированный полноприводный армейский внедорожник, предназначенный для перевозки восьми военнослужащих с экипировкой. Его броня способна выдерживать выстрелы пуль калибра 7,62 мм. Разработанный специально для эксплуатации в условиях Африки и Ближнего Востока, Bastion обладает весом 12 тонн, достигает максимальной скорости 110 км/час и вмещает экипаж из двух человек плюс восемь десантников. Может классифицироваться как бронетранспортёр.