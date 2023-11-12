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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге, выразил предположение, что помощь Украине от Соединённых Штатов Америки вероятнее всего сократится. На фоне этого Европейский союз должен компенсировать украинцам недостающую помощь.
По словам европейского дипломата, страны-участники Европейского союза должны политически желать продолжать поддерживать Украину. Он также отметил, что на текущий момент европейские страны предоставили украинцам больше, чем американцы, хотя ещё недавно ситуация была совсем иная.
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Не упустив возможность, Боррель сообщил и о том, что главной гарантией безопасности для Украины от Европейского союза может быть только приём страны в европейскую семью, но это требует единства среди участников союза.
Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники, рассказало о невозможности Европейского союза выполнить своё обещание по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов. Боеприпасы должны были поступить в страну к марту 2024 года, но пока что план выполнен лишь на 30%.