С соответствующим призывом выступил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге, выразил предположение, что помощь Украине от Соединённых Штатов Америки вероятнее всего сократится. На фоне этого Европейский союз должен компенсировать украинцам недостающую помощь.

По словам европейского дипломата, страны-участники Европейского союза должны политически желать продолжать поддерживать Украину. Он также отметил, что на текущий момент европейские страны предоставили украинцам больше, чем американцы, хотя ещё недавно ситуация была совсем иная.

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Не упустив возможность, Боррель сообщил и о том, что главной гарантией безопасности для Украины от Европейского союза может быть только приём страны в европейскую семью, но это требует единства среди участников союза.

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