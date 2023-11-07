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В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13

Американские власти поддерживают такое решение, учитывая возникшие в 2022 году угрозы для национальной безопасности Соединённых Штатов Америки
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Разработка B61-13 — введение о серии ядерных бомб

B61 (ядерное оружие) — серия американских термоядерных бомб. Разработка первого прототипа (B61-0) началась в 1961 году. После проведённых испытаний в 1963 году принята на вооружение в 1968 году. Основным разработчиком является Лос-Аламосская национальная лаборатория. В отличие от других американских средств ядерного оружия, является основным в ядерном арсенале Соединённых Штатов Америки.Компоненты ядерной бомбы устаревшей модификацииАмериканская бомба имеет достаточно широкий спектр адаптированных носителей, состоящих из самолётов Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки и стран-участников НАТО.

Из американской авиации нести ядерную бомбу могут стратегические бомбардировщики B-58 Hustler, B-1, B-2, B-52, F-111, истребители-бомбардировщики F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, F-105 Thunderchief, F-4 Phantom II, а также A-4 Skyhawk, A-6 Intruder, A-7 Corsair II, F-15.

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Модификации ядерной бомбы B61

Вариант Статус эксплуатации
B61-0 Снята с вооружения
B61-1 Снята с вооружения
B61-2 Снята с вооружения
B61-3 На вооружении
B61-4 На вооружении
B61-5 Снята с вооружения
B61-6 Разработки прекращена
B61-7 На вооружении
B61-8 Разработка прекращена
B61-9 Разработка прекращена
B61-10 Находится в резерве (неактивна)
B61-11 На вооружении
B61-12 На вооружении
B61-13 (!) Находится в разработке

Разработка B61-13 — что известно о новом прототипе

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки официально объявило о планах создания новой ядерной бомбы вышеуказанной серии — B61-13. Инициатива получила одобрение в Администрации американского президента Джо Байдена, так как «отражает изменяющуюся безопасность и растущие угрозы со стороны потенциальных противников».

Причём, как станет понятно из статьи в дальнейшем, принятое решение поддерживают как демократические, так и республиканские силы страны.

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Проект новой бомбы будет разрабатываться на основе модификации В61-12, но с значительным отличием в мощности (50 килотонн против 360 килотонн). Планируется, что B61-13 придёт на замену устаревшей B61-7, которую выводят из эксплуатации. Основная работа будет проведена над повышением уровня безопасности и точностью бомбы.

При всём этом речь не идёт об увеличении ядерного арсенала Соединённых Штатов Америки. Производство новой B61-13 будет происходить за счёт снижения производства B61-12 меньшей мощности, а также выведения из эксплуатации устаревшего аналога по мощности B61-7. В Пентагоне также готовятся к выведению из эксплуатации ядерной бомбы B83-1, обладающей мощностью в 1,2 мегатонны (1 200 килотонн).

Испытательный пуск B61-12 с американского истребителя-бомбардировщика F-35-A Lightning II

Стоимость и сроки проведения работ не были оглашены. Однако представить их вполне можно, сравнив стоимость программы разработки B61-12 в 9,6 миллиардов долларов (с планом разработки 400-500 единиц), которая имела ограниченную мощность при высокой точности.

Разработка B61-13 — голоса в Конгрессе

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Для того, чтобы разработка B61-13 уложилась во все планы, необходимо выделение бюджетных средств на работу Конгрессом Соединённых Штатов Америки. И если помощь Украине кажется для конгрессменов чем-то сомнительным, то вопрос разработки новой серийной бомбы приветствуется всеми, особенно сторонниками «жёсткой линии».

Глава комитета Палаты представителей по вопросам вооружённых сил республиканец Майк Роджерс и глава комитета Сената по делам вооружённых сил республиканец Роджер Уикер поддержали разработку новой ядерной бомбы. Однако они отметили, что при этом подобное решение «недопустимо... лишь скромный шаг в правильном направлении».

Конгрессмены добавили, что хотя B61-13 не является «долгосрочным решением», бомба предоставит американским командирам в тихоокеанском и европейском регионах «большую гибкость в отношении этих наборов целей».

Комиссия по стратегической политике в составе Конгресса уже говорила, что пока Китай и Россия ведут полномасштабную гонку вооружений, Соединённые Штаты Америки стоят на месте. По этой причине необходима «кардинальная трансформация нашей политики сдерживания, а не постепенные или частичные изменения».

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Исходя из того, что инициатива Пентагона по созданию новой ядерной бомбы кажется приемлемой и даже желательной как для американского президента, так и для американского парламента, её появление в ядерных арсеналах Соединённых Штатов Америки — лишь вопрос времени.

Разработка B61-13 — мнение эксперта

Эксперт по ядерному оружию из Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, проинформированный о создании новой ядерной бомбы, в интервью изданию Defense News сообщал, что B61-13 будет включать в себя боеголовки B61-7 1980-х и 1990-х годов, трансплантированные в корпус, и хвостовое оперение от бомб модификации B61-12.Составные части B61-12Кристенсен считает, что создание новой бомбы является компромиссом, чтобы положить конец разногласиям между демократами и республиканцами по поводу судьбы упомянутой ранее B83-1. Стоит напомнить, что бывший американский президент Барак Обама предпринимал попытки по снятию с вооружения данного типа бомбы из-за массовости последствий её применения, но его преемник Дональд Трамп остановил этот процесс.

Американский эксперт упомянул и тот факт, что ожидается производство лишь небольшого количества бомб — до нескольких десятков единиц. И учитывая, что бомбы придут на замену устаревшим B61-7, суммарное количество гравитационных бомб в ядерном арсенале Соединённых Штатов Америки останется приблизительно в районе от 400 до 500 единиц. 

Разработка B61-13 — реальные угрозы в случае применения

В статье уже было упомянуто, что B61-13 является некой выемкой лучшего из B61-7 и B61-12 в случае с последней модификацией ядерной бомбы, обладающей хоть и меньшей мощностью, но большими возможностями для поражения высокозащищённых целей. Соединив мощность B61-7 с селективной точностью B61-12 в новой бомбе B61-13, можно получить ядерный боеприпас, способный поражать ещё более укреплённые подземные объекты.

Предполагается, что кратер от ядерного взрыва B61-13 составит до 66 метров в глубину и будет радиусом до 275 метров. Для понимания: рассекреченный бункер Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина в Куйбышеве имел глубину 37 метров (приблизительно 12-этажный дом), а убежище Адольфа Гитлера в Берлине находилось на глубине 16 метров.

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Более того, есть вероятность того, что новая американская ядерная бомба может получить наработку B61-11 по углублению в почву, что позволило бы ей поражать самые защищённые стратегические объекты. Хотя речи об этом пока что никакой не было.Прототип бомбы B61-11Издание Newsweek уже проводило с помощью сервиса Nukemap моделирование удара B61-13 по Москве и Санкт-Петербургу, в результате чего жертвы были пугающими — 311 480 погибших, 868 860 раненых и 360 150 погибших, 685 930 раненых соответственно.

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