Речь о разрабатываемой американцами бомбы B61-13.

Недавно стало известно, что в Соединённых Штатах Америки будут разрабатывать новую версию ядерно-гравитационной бомбы под наименованием B61-13, которая будет иметь аналогичную B61-7 (производят с 1960-х годов) мощность. Она должна прийти на замену устаревшим экземплярам гравитационных бомб. Помощник Министра обороны страны по космической политике Джон Пламб считает, что решение о разработке новой бомбы отражает рост угроз со стороны потенциальных противников штатов.

Издание Newsweek, воспользовавшись сервисом Nukemap, смоделировало ядерный удар с помощью американской бомбы B61-13 мощностью 360 килотонн по территориям России. В случае, если удар нанесли бы по Москве (проживает 12,6 миллионов жителей), то погибнуть могло бы около 311 480 москвичей, а ранено порядка 868 860 человек. Пагубные последствия также связаны с радиоактивностью, которая существенно поразила бы всех в радиусе трёх километров. Выжившие могли бы столкнуться с крайне высоким риском раковых заболеваниях.

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Удар по Санкт-Петербургу (проживает 5.6 миллионов человек) стал бы ещё более разрушительным: 360 150 погибших, 685 930 раненых и аналогичные долгосрочные последствия, что и в прошлом варианте.

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Newsweek пишут, что существенный урон нанесён был бы инфраструктуре, ведь в радиусе одного километра от места взрыва будет уничтожено всё огненным шаром, а в радиусе трёх километров рухнут здания. Образовавшийся огненный вихрь покроет площадь в 170 километров². В целом последствия ситуации расцениваются хуже, чем в случае с ядерным ударом по Хиросиме.