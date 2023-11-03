«Мы будем работать вместе над нашим двухпартийным пакетом экстренной помощи, который включает помощь Израилю, Украине, конкуренцию с правительством Китая и гуманитарную помощь Газе», - лидер большинства в Сенате Чак Шумер

Недавно спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что парламент рассмотрит предложенный Республиканской партией чрезвычайной пакет военной помощи Израилю, так как он не видит смысла оттягивать такое приоритетное решение. Он также исключил рассмотрение выдвинутого Белым домом объединённого пакета помощи, в которых предлагают помогать и Украине, и Израилю.

Майк Джонсон сообщил об одобрении Палатой представителей законопроекта о помощи Израилю 226 голосами «за» и 196 «против», но есть существенный риск, что законодательная инициатива не пройдёт дальше, ведь республиканцы не пытались искать компромисса с демократами.

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Лидер большинства в Сенате (принадлежит Демократической партии) Чак Шумер утверждает, что в Сенате не собираются рассматривать глубоко ошибочное предложение республиканцев из Палаты представителей. Вместо этого демократы хотят совместно работать с республиканцами над принятием законопроекта по поддержке Украины, Израиля, оказанию гуманитарной помощи Палестине, а также выделения финансирования на конкуренцию с Китаем.

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Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден может заблокировать помощь Израилю, наложив вето на предложенный республиканцами законопроект.