В Белом доме выступают за рассмотрение их пакета национальной безопасности, то есть объединённой помощи странам.

Недавно спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки республиканец Майк Джонсон заявил, что больше не видит смысла ждать и вскоре подаст законопроект о военной помощи Израилю, как и обещал после своего избрания на должность. Он также подчеркнул, что никакие объединённые пакеты израильско-украинской помощи, предложенные Белым домом, рассматривать не собирается, хотя лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл солидарен с предложенным американскими властями решением.

Как стало известно исходя из заявления Бюро управления и бюджета Белого дома, американский президент Джо Байден готовится воспользоваться правом вето впервые за своё президентство, чтобы заблокировать помощь Израилю без Украины. В офисе американского президента считают, что Конгресс должен рассмотреть именно «пакет национальной безопасности», то есть объединённый пакет помощи, предполагающий выделение финансирования украинцам, израильтянам и распределение денег в угодные республиканцам проекты - антикитайскую политику, борьбу с иммигрантами и прочее.

реклама

Что касается предложенного пакета помощи для Израиля, средства для которого республиканцы решили взять с бюджета Федеральной налоговой службы Соединённых Штатов Америки, ведомство отмечает его несоответствие американским интересам, ведь он не подразумевает помощь Украине, которая представляет собой неотложное требование.