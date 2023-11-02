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Nacvark
Байден готовится наложить вето на помощь Израилю без Украины
В Белом доме выступают за рассмотрение их пакета национальной безопасности, то есть объединённой помощи странам.

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Недавно спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки республиканец Майк Джонсон заявил, что больше не видит смысла ждать и вскоре подаст законопроект о военной помощи Израилю, как и обещал после своего избрания на должность. Он также подчеркнул, что никакие объединённые пакеты израильско-украинской помощи, предложенные Белым домом, рассматривать не собирается, хотя лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл солидарен с предложенным американскими властями решением.

Как стало известно исходя из заявления Бюро управления и бюджета Белого дома, американский президент Джо Байден готовится воспользоваться правом вето впервые за своё президентство, чтобы заблокировать помощь Израилю без Украины. В офисе американского президента считают, что Конгресс должен рассмотреть именно «пакет национальной безопасности», то есть объединённый пакет помощи, предполагающий выделение финансирования украинцам, израильтянам и распределение денег в угодные республиканцам проекты - антикитайскую политику, борьбу с иммигрантами и прочее.

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Что касается предложенного пакета помощи для Израиля, средства для которого республиканцы решили взять с бюджета Федеральной налоговой службы Соединённых Штатов Америки, ведомство отмечает его несоответствие американским интересам, ведь он не подразумевает помощь Украине, которая представляет собой неотложное требование.

#украина #сша #израиль #байден
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