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Nacvark
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
Никаких объединённых пакетов украино-израильской поддержки рассматривать не будут.

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После того, как новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон вступил в должность, он сразу объявил, что его первая законодательная инициатива будет в поддержку Израиля. Он также подчеркнул, что рассматривать объединённый пакет помощи одновременно для Украины и Израиля никто не будет.

В эфире Fox News американский политик заявил, что не видит смысла тратить больше времени и уже на этой неделе в Палату представителей будет передан законопроект, предполагающий финансирование Израиля в условиях боевых действий. Он считает это насущной и срочной потребностью.

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По словам Джонсона, предложенный Белым домом совместный пакет помощи, включающий в себя поддержку Украины и Израиля, будет проигнорирован. В то же время законопроект, направленный на поддержку Израиля, имеет двухпартийную поддержку сразу в двух палатах Конгресса - Палате представителей и Сенате.

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Предполагается, что на помощь Израилю выделят 14,5 миллиардов долларов - именно такую сумму предложили в Республиканской партии. Примечательно, что финансирование больше того, которое предлагал выделить израильтянам американский президент Джо Байден.

#украина #сша #израиль #майк джонсон
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