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Итоги расширения Израилем военной операции в секторе Газа за прошедшие сутки

Со вчера израильская армия начала наносить активные удары по Палестине, отрезав анклав Газы от внешнего мира. Израильское руководство уже поделилось первыми боевыми успехами.
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Расширение военной операции Израиля: Вчерашняя ночь в Газе

Вчера ночью массированный обстрел сектор Газа, который начался с вечера, набрал ещё больших оборотов, став самым громким с 7 октября 2023 года, когда палестинские силы вторглись в Израиль. Итогом стало то, что анклав Газы был попросту отрезан от связи с внешним миром, о чём сообщили в Обществе Красного Полумесяца Палестины.

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Представители ХАМАС заявили, что израильская армия обстреливает их позиции с суши, воздуха и даже с моря. Такую комбинированную операцию посчитали началом наземной операции, слухи о чём подогревали в заголовках иностранных средств массовой информации и заявлениях министерств иностранных дел стран на Ближнем Востоке.

Тем не менее представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергли начало наземной операции, объяснив, что происходит лишь расширение действующей военной операции.

Примечательно, что всё это происходило на фоне принятия Генеральной Ассамблеей Организации объединённых наций ближневосточной резолюции, которая требовала установить перемирие между сторонами и завершить боевые действия. Признавать за ХАМАС агрессивные действия никто не собирался. Израильские власти раскритиковали международную организацию, назвав её нелегитимной и незначимой.

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Родственники пленённых силами ХАМАС в секторе Газа выразили свою озабоченность, потребовав встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля  Йоавом Галантом. Израильские власти отметили, что судьба пленных - их приоритет, поэтому при принятии оперативных решений всегда учитывается вопрос безопасности.

На текущий момент по официальным данным палестинской стороны в их плену находятся 229 человек.

Расширение военной операции Израиля: Обстановка на поле боя за минувшие сутки

Представитель израильской армии Даниэль Хагари на субботнем брифинге выступил с суммированием оперативной обстановки на поле боя, добавив, что в анклаве ЦАХАЛ проходят все этапы настоящей войны.

Израильский офицер подтвердил расширение военной операции путём ввода сил израильской армии на территорию северной части сектора Газа с использованием пехоты, бронетехники, инженерных и артиллерийских единиц, которые действуют при мощной огневой поддержке. По словам Хагари, войска всё ещё находятся в поле и продолжают боевые действия. Израильское командование работает над достижением постановленных перед собой целей, то есть ликвидации ХАМАС (смещение палестинского правительства), освобождение похищенных и усиление безопасности границ.

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Помимо этого израильские военные добились ликвидации ряда командующих палестинской армией, которых считают причастным в организации нападения на израильские территории 7 октября.

Убит был главнокомандующий Военно-воздушными силами Асем Абу Ракабе. Утверждается, что он отвечал за операции на парапланах, воздушное обнаружение и оборону анклава, а также руководил атаками беспилотников на позиции ЦАХАЛ. Также сообщается о ликвидации командира военно-морской бригады Газы и командиров нескольких отделений тактического звена ХАМАС, имена которых пока что не раскрываются.

Израильская авиация при бомбардировках сделала акцент на уничтожении подземных туннелей, используемых палестинскими силами. По официальным данным Израиля, было уничтожено как минимум 150 помещений военного и другого значения. Подземелья сектора Газа являются важным элементов для палестинцев, ведь именно там хранятся запасы вооружения, уничтожить которые становится не так просто.

Представитель руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что проведённая Израилем «наземная операция» провалилась. Он утверждает, что израильские военные в ходе своей атаки попали в «засады, подготовленные палестинским сопротивлением», а палестинцы ответили ракетными ударами. Палестинец резюмирует о больших потерях со стороны ЦАХАЛ, но никакого подтверждения этому нет.

Расширение военной операции Израиля: Ситуация в секторе Газа

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Представитель Службы гражданской обороны сектора Газа Махмуд Бассаль заявил, что в результате авиационных ударов израильской армии сотни жилых домов полностью разрушены, а тысячи пострадали. Интенсивность бомбардировок полностью изменила ландшафт северной части региона.

Корреспондент BBC Рушди Абуалуф, находящийся в южной части Газы, охарактеризовал ситуацию в регионе как «полный хаос»

Израильские граждане массово выходят на улицу, разбирая завалы и спасая людей. Южный сектор стал самой густонаселённой частью региона, учитывая, что именно туда переехали палестинцы с северной части города из-за угрозы обстрелов. Гражданское население ожидает доставки гуманитарных грузов, в частности воды и еды.

Проблема отключения сектора Газа от связи и интернета обострена тем, что, как утверждают в Международном Красном Полумесяце, они не уверены в способности своих представителей продолжать оказывать медицинскую помощь. Палестинцы попросту не могут воспользоваться номером экстренного вызова «101»

Расширение военной операции Израиля: Дальнейшие шаги Израиля

На текущий момент израильское командование подтверждает, что израильские военные продолжают действовать в северной части сектора Газа. Не сообщается, планируется ли их вывод, а официальные лица Израиля не дают на это никаких намёков. По всей видимости, территория зачищается от ячеек ХАМАС, подготавливаются операции по освобождению пленных, а также проходит рейд израильских военных в туннельных системах под городом.

Премьер-министр Израиля выступил на пресс-конференции со следующим заявлением:

«Израильская армия полностью привержена защите нашей страны после зверств. Миссия - победить врага и сделать наше будущее безопасным в нашей стране»

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Учитывая все обстоятельства, можно задаться вопросом, не является ли это всё началом наземной операции Израиля. Иностранные эксперты не советуют спешить с формулировками, считая, что всё это несомненно крупный наземный рейд, за которым может последовать объявление наземной операции, но не её начало

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Арабскому миру меньше бы говорить, а больше делать. И един он как никогда (сарказм). Пока все арабы соседи языки чешут, палестинцев тупо геноцидят.
Итоги расширения Израилем военной операции в секторе Газа за прошедшие сутки
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