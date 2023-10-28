Израильские чиновники возмущены принятым документом.

В Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций была принята представленная Иорданией резолюция по палестино-израильскому конфликту, которую поддержало 120 стран (14 против, 45 воздержались от голосования). Документ состоит из 14 пунктов и предполагает гуманитарное перемирие, предоставление жителям сектора Газа предметов первой необходимости, освобождение всех пленных и другие положения, по сути представляющие заморозку конфликта. Выдвинутая Канадой поправка по осуждению действий ХАМАС не набрала достаточной поддержки.

Постоянный представитель Израиля при Организации объединённых наций Гилад Эрдан заявил, что после принятия ближневосточной резолюции, международная организация потеряла какую-либо легитимность и значимость. Он добавил, что её принятие показывает приверженность организации к продолжению зверств, а не их прекращению.

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн официально подтвердил, что израильские власти отвергают призыв к прекращению огня. Израильский чиновник подчеркнул, что в их планах ликвидировать ХАМАС также, как это сделал мир с нацистами и ИГИЛ*

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*Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) - признанная на территории России террористическая организация.