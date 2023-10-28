Анклав отрезан от внешнего мира.

Вчера вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд мощных ударов по сектору Газа, которые были восприняты как самые мощные с начала израильских обстрелов региона. Как итог, анклав был полностью отрезан от внешнего мира: в Газе не работает связь и интернет. В ХАМАС сообщили, что палестинские территории были подвергнуты атаке с суши, моря и воздуха.

Ситуация вызвала подозрения, что именно таким образом израильские власти решили объявить о наземной операции. Министерство иностранных дел Иордании, являющейся соседним для Израиля государством, как раз таки одно из первых заявило о начале наземной операции израильской армией. Всё это подогревалось информацией о наземных манёврах израильской бронетехники в секторе Газа, усиленных авиационных обстрелах и опубликованном ЦАХАЛ видео с ударами по побережью региона.

реклама

Представитель израильской армии Питер Лернер заявил, что всё происходящее не является началом наземной операции в Газе, а представляет из себя лишь расширение масштабов военной операции. В ЦАХАЛ ранее уже предупреждали, что в рамках своих действий они не могут гарантировать безопасность мирного палестинского населения.