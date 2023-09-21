Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих планах завершить боевые действия на украинских территориях всего за 24 часа. Тем не менее, никакого конкретного плана с последовательностью действий от него не прозвучало.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не понимает, какие детали и идеи несёт в себе мирный план Трампа, и почему он не готовится поделиться подробностями уже сейчас. Он подчеркнул, что до выборов в Соединённых Штатах Америки ещё год и американскому политику не стоит тратить время впустую, не раскрывая все детали плана.

Украинский президент сразу отметил, что если сущность плана Трампа заключается в признании утраченных украинских территорий российскими, то для него это не является формулой мира. Он видит необходимость в обязательном условии - выводе российских войск с украинских территорий.

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Ранее Дональд Трамп приблизительно рассказывал, как хочет завершить боевые действия на украинских территориях. Он хочет обратиться к украинскому президенту с требованием пойти на мир с Россией и если тот откажется - отменить военную помощь. Если же украинский президент согласится, а российский президент откажется, то тогда Украина наоборот получит столько оружия, сколько не мог отправить даже действующий американский президент Джо Байден.