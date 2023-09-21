Зеленский призвал Трампа раскрыть подробности плана по урегулированию конфликта за 24 часа
реклама
Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих планах завершить боевые действия на украинских территориях всего за 24 часа. Тем не менее, никакого конкретного плана с последовательностью действий от него не прозвучало.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не понимает, какие детали и идеи несёт в себе мирный план Трампа, и почему он не готовится поделиться подробностями уже сейчас. Он подчеркнул, что до выборов в Соединённых Штатах Америки ещё год и американскому политику не стоит тратить время впустую, не раскрывая все детали плана.
Украинский президент сразу отметил, что если сущность плана Трампа заключается в признании утраченных украинских территорий российскими, то для него это не является формулой мира. Он видит необходимость в обязательном условии - выводе российских войск с украинских территорий.
Ранее Дональд Трамп приблизительно рассказывал, как хочет завершить боевые действия на украинских территориях. Он хочет обратиться к украинскому президенту с требованием пойти на мир с Россией и если тот откажется - отменить военную помощь. Если же украинский президент согласится, а российский президент откажется, то тогда Украина наоборот получит столько оружия, сколько не мог отправить даже действующий американский президент Джо Байден.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила