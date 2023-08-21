Отношения между странами всё больше холоднеют.

В пятницу украинский президент Владимир Зеленский заслушал отчёты спец. служб о проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы при въезде в различные страны. Особая проблема имеется с Израилем, который начал депортировать украинцев со страны. Можно предположить, что в основном это касается обычных украинцев, когда еврейские национальности из Украины остаются пребывать в стране на льготных условиях.

Украинская дипломатическая миссия сообщает, что если израильское правительство продолжит политику, направленную на депортацию украинских иммигрантов из страны, то им придётся ограничить паломничество евреев в украинский город Умань, который они считают святым местом. В частности рассматривается вариант отмены двустороннего безвизового режима.

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Впрочем, даже если дипломатические отношения между странам совсем остынут, то вряд ли это можно будет назвать большой потерей для украинского правительства, ведь израильское правительство пытается занимать максимально нейтральную позицию и не искать себе врагов.

Ранее была новость о том, что в Совете национальной безопасности Украины выступают за исключение Израиля из Контактной группы по оброоне Украине, которая собирается в формате «Рамштайн» каждый месяц. За время пребывания в группе поддержки израильтяне не оказали существенной военной поддержки и отказали украинцам в ряде возможных вариантов поддержать их, опасаясь угрозы со стороны России.