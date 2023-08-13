Связано это с пророссийской позицией израильятин.

С начала боевых действий на украинских территориях Израиль поддерживает Украину, но так и не выделил стране ни одного пакета военной поддержки, не посодействовал в передаче тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», опасаясь давления Россия из-за многочисленных еврейских общин на российских территориях, соседства с российскими союзниками.

В Совете национальной безопасности и обороны задумались над исключением страны из Контактной группы по обороне Украины. Украинские власти считают, что израильтяне так и не оказали украинской армии реальной поддержки, зато используют прошедшие встречи в формате «Рамштайн» в своих интересах.

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Израиль имеет заинтересованность и в том, чтобы Украина предоставила гарантии безопасности Израилю для граждан страны, совершающих ежегодно паломничество в Умань. Однако такие гарантии в нынешних реалиях дать невозможно.

Более того, украинское правительство рассматривает вопрос отмены безвизового режима с Израилем. Украинский посол в еврейском государстве Евгений Корнийчук заявил, что около 10% украинских туристов попросту депортируются из страны без объяснения причин. Также украинских беженцев лишил пособий по медицинскому страхованию.