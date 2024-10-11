Луис Ли, президент OnePlus, недавно дал обещание, что OnePlus 13 будет анонсирован в октябре, а поставки начнутся вскоре после этого. OnePlus 13 обещает быть оснащенным новейшим флагманским чипом Snapdragon.

Qualcomm, со своей стороны, похоже, меняет схему наименования Snapdragon. Вместо итерации Snapdragon 8 Gen 3, обязанности топового смартфона возьмет на себя Snapdragon 8 Elite. Официальные подробности узнаем на Snapdragon Summit, который стартует 21 октября. По слухам, новый 8 Elite станет мостом между своим предшественником и 10-ядерной системой-на-чипе Snapdragon X Plus, предназначенной для ARM-ноутбуков. Вместо устаревших ядер Kryo будет использоваться более новая архитектура Oryon, позволяющая разгонять одно ядро до частоты свыше 4,0 ГГц. По оценкам, прирост по сравнению с 8 Gen 3 составляет от 20 до 50% как по мощности, так и по эффективности.

Также ходят слухи о других обновлениях, включая потенциальную встроенную поддержку магнитного интерфейса Qi2. Однако утечки, указывающие на этот слух, могли относиться к чехлам от сторонних производителей, которые добавляют необходимое магнитное кольцо на заднюю панель. Новый флагман также получит более плоский экран, обновленную матрицу камеры и уменьшенные ободки.