Недавно стало известно, что создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» рассматривали возможность пригласить Николаса Кейджа для камео в роли Призрачного Гонщика. Эта новость вызвала бурю обсуждений среди поклонников Marvel и киноманов по всему миру.

По словам Райана Рейнольдса, который исполнил роль Дэдпула, идея пригласить Николаса Кейджа действительно обсуждалась на ранних этапах производства фильма. Призрачный Гонщик, персонаж, которого Кейдж сыграл в фильмах 2007 и 2011 годов, мог бы стать ярким дополнением к уже насыщенному составу камео в «Дэдпуле и Росомахе».

Несмотря на интересную концепцию, идея камео Николаса Кейджа не была реализована. Рейнольдс не стал вдаваться в подробности, почему это не произошло, но отметил, что обсуждения велись, и в какой-то момент от этой идеи пришлось отказаться. Возможно, это связано с графиком актёра или другими производственными ограничениями.

Новость о возможном камео Николаса Кейджа вызвала бурную реакцию среди поклонников. Многие выразили сожаление, что не увидят любимого актёра в роли Призрачного Гонщика в новом фильме. Однако, это также вызвало волну интереса к самому фильму и его многочисленным камео.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» уже известен своими неожиданными камео и отсылками к другим фильмам и персонажам Marvel. В фильме можно увидеть множество знакомых лиц, что делает его настоящим подарком для фанатов вселенной. Несмотря на отсутствие Николаса Кейджа, фильм продолжает радовать зрителей своими сюрпризами и неожиданными появлениями.

Хотя Николас Кейдж и не появился в роли Призрачного Гонщика в «Дэдпуле и Росомахе», сама идея такого камео показывает, насколько создатели фильма стремятся удивить и порадовать своих зрителей. Фильм продолжает собирать положительные отзывы и привлекать внимание благодаря своим неожиданным поворотам и камео.