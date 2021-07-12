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Данный обзор основан только на личном опыте, которым я хочу поделиться.

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2021г принес дефицит на рынок графических ускорителей, завышенную в 2-3 раза стоимость на актуальное поколение и даже устаревшие серии видеокарт (далее ВК) на вторичном рынке неадекватно выросли в цене. Не лучшие времена для приобретения ВК скажем так. Для себя выбрал вариант с поиском неисправных карт, которые в случае удачного ремонта дадут весомый бонус в виде небольших затрат и рабочего железа.

Прежде чем совершить покупку требуется реально оценить финансовые риски, и свои возможности-навыки по ремонту. Уповать на какой-то сервис в твоем городе, где "спецы" все починят-доломают с одним диагнозом на все случаи (неисправен GPU) не стоит. Обязательно иметь минимальный набор оборудования. Дедушкин паяльник на 100Вт точно не подойдет, а вот паяльная станция с феном (маде ин чайна) и недорогой мультиметр для простых ремонтов вполне.

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Теперь посетим дивный мир Авито где будем искать видеокарты RX4xx - RX5xx и GTX 10xx серии в ценовой категории до 8.000р (дешевле лучше) На неисправные карты цены тоже взлетели, и придется немало потратить времени на поиски подходящего варианта. Более современные ВК не рассматриваются по причине отсутствия у меня зап.частей и доноров для их ремонта.





1. Легенда майнинга Sapphire Nitro+ RX 470 8Gb - 5000р (простой ремонт)

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Устранение КЗ по 12v линии с заменой пробитого дрмоса, пробитого конденсатора и 2х предохранителей. Карточка ожила. Сапфировские нитры считаю лучшими картами в плане ремонтопригодности. Удачная покупка 10 из 10.



2. GTX 1070 - 3.500р (простой ремонт) реклама Заменил сгоревший диод шоттки t76 и карточка завелась. Больше времени потратил на поиск этого диода (донора) чем на сам ремонт. При нынешних ценах эта покупка является просто подарком :)











3. GTX 1070 - 5000р (требуются хорошие навыки и оборудование)

Данный "погорелец" с типовым прогаром по питанию послужил отличным донором. Чип и память живые, доска (текстолит) была в наличии. Реболл памяти и чипа с пересадкой, получаем рабочую видеокарту. Хорошая покупка. Продолжаем.





4. GTX 1070 - 4500р (требуются хорошие навыки и оборудование)

Двойной прогар текстолита. Данная карта судя по ободранной наклейке с SN побывала в АСЦ и была списана в утилизацию. Особых надежд не питал т.к. при КЗ по памяти часто выходит из строя контроллер в ГПУ, но в моем случае все обошлось заменой 6ти чипов памяти из 8ми и запилом прогаров с восстановлением токоведущих дорожек. Карта заработала.





5. GTX 1080 - 5500р

GPU пробит по линии PCI-Ex, текстолит и обвес в качестве донора пригодится.





6. GTX 1070Ti - 7000р

Карта собрана из хлама. Память и ГПУ приляпаны без BGA шаров. Все естественно дохлое, вырваны посадочные пятаки под ГПУ. Если посидеть за микроскопом, то поднять доску можно. С учетом цен на текстолит в районе 2-3000р потери не критичны. Данный вид мошенников не часто, но встречается. Определенные выводы для себя сделал, если есть сомнения то карту просить прислать разобранной т.к. фото далеко не всегда дают полное представление о состоянии, а разбирать с отверткой на выдаче не всегда есть возможность.









7. GTX 1080Ti - 6000

Чип пробит (КЗ по 1.8v и по PCI-Ex), память пойдет как донорская. Охлаждение тоже применим по назначению на другую карточку.











8.(без скриншота) RX470 на 4Gb - 1500р (требуются хорошие навыки и оборудование)

Замена битой памяти. После ремонта без проблем завелась. Для ERGO вполне годная карта.





Подведение итогов.

Из 8ми неисправных ВК удалось отремонтировать 5шт, неплохой результат. Затраты в моем случае минимальны, процесс ремонта доставляет немало позитива в случае успеха. Полностью (в рамках отчета) его я освещать не вижу смысла. Тратить или нет время и деньги на неисправные ВК каждый для себя решит сам.

P.S. Все отремонтированные "зомби карты" на авито не вернутся и направлены на бессрочную шахтерскую работу.

Всем добра :)