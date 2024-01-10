"Мужик выходит из кинотеатра:

— Вот, все говорят, фильм для дураков, фильм для дураков, а мне понравился!" (с)

Итак Gigabyte RTX4060Ti Eagle OC. Попала мне в руки эта штука аккурат перед Новым Годом. Первая распаковка и тест с разгоном пришелся на 775 сокет!

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RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим

Поскольку это быстро, весело и основную машину разбирать не надо.

Прошел год с небольшим с тех пор, как я собрал себе шикарную RTX 2060 Super из непонятного китайца. Пик доработки пришелся на третью часть статьи:

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MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора

Год отработала идеально, да и далее никаких темных пятен на горизонте не просматривалось.

А тут вроде как что-то побыстрее, да по огромной скидке. Не то, что бы мне было надо, просто мимо пройти не смог. Да еще мысль "если не понадобится - на авито уйдет. В плюс гарантированно выйду" не давала сидеть спокойно. Интрига! В общем заказал - привезли.

Карта внешне с моей конечно не сравнится, какая то гламурно-девчачья, никакой суровости! Охлаждение гигантское, больше референса (272мм, если у кого корпус маленький). Разгон с завода сделан исключительно ради надписи "OC" на коробке и составляет он невероятные 15МГц! Таким образом получаются потрясающие воображение рабочие частоты 2550 МГц против референсных 2535 МГц. С какой лупой и в каком тесте искать эту самую "OC" - загадка. Ну и сразу на первый взгляд минус за пластиковый бэкплейт, металл меня ОЧЕНЬ выручил на 2060s год назад. На него вполне реально скидывать достаточно много тепла как раз под вентилятор процессора. Вон те радиаторы на бэкплейте - они реально горячие.

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А теперь посмотрим как оно в более адекватном, чем 775 сокет сеттинге:

MSI MAG Z690 Torpedo, 12600KF, 32 Gb оперативки (5200MHz). Все в легком разгоне. Особо нравится результат по памяти с настройкой всех таймингов, включая вторичные и вообще неизвестно какие.

Для простого

Kinston

без задирания напряжения

это вполне себе

достижение!

Бурные овации.

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Засунул видеокарту, прогнал несколько тестов. Точнее даже не так: засунул, драйвера встали, а вентиляторы стоят. Трогаю - карта холодная. Нифига же себе RTX пошли! Именно с охлаждением своей 2060s я в основном и намучился.

В Furmark карту удалось прогреть, аж до 68 градусов (Hot Spot 74C). Ну хоть вентиляторы включились. И при этом тишина. За одно это сразу кучу плюсов. До сих пор у детей стоит моя почти десятилетняя GTX 750 Ti с разгоном на треть (этакая 1050 на минималках получилась), холодная, никогда не обслуживавшаяся и абсолютно бесшумная: как увижу - праздник!

Все попавшие ко мне карты стараюсь настроить до состояния Legendary в 3DMark, а то и в Топ 100. Так что руки у меня из одного, но правильного места. Legendary означает, что результат входит в 1% лучших для подобного железа. В стоковом состоянии в 3DMark Fire Strike количество попугаев в Graphics score выросло до 35 тысяч, против 25 тысяч у моей 2060 Super.

Разница всего то процентов 40. И вот получив подобный результат сомнения в адекватности замены видеокарты встали в полный рост. Да, с учетом DLSS 3 разница будет более заметна, но вот именно на сегодня у меня нет ни малейшей потребности в "немножко побыстрее", даже с учетом монитора о 2560х1440 точках. А когда оно наконец понадобится - что мне эти 40+%? Когда у тебя fps валится на 20-30 кадров, то +40% мягко говоря ни о чем. Ну что же, с этой точки и поедем.

GTX 750 Ti (тоже кстати Legendary) в свое время менял на RTX 2060 Super. 4 поколения и 8 лет разницы. Производительность выросла практически впятеро (4,7 раза, если точнее), с 5,3 до 25 тысяч попугаев FireStrike! Вот это заметно.

А тут всего то два поколения и какое то недоразумение с ростом производительности, которая с учетом всех разгонов, плюшек и технологий даже вдвое вряд ли даст. Это огорчает. Хотя конечно меньше, чем абсолютно бессмысленная 30 серия. Видимо придется следующего поколения ждать, ибо брать старшие печки нет ни малейшего желания. А 4060ti фактически самое быстрое решение из холодных сегодня на рынке.

Ну ладно, раз уж синица в руках - посмотрим, покрутим. Традиционно делаю два профиля: максимально холодный и с максимальной производительностью, но без упарывания с сильным задиранием напряжений и температур. Шум и гарь за пиковые +2-3% меня не интересуют. А как оказалось далее - пожарить с этой картой в принципе невозможно.

И вот как только полез в разгон непосредственно GPU - увидел, что напряжение этого самого гпу в реальном времени не отображается. Нифига себе прикол! Ну да ладно, обновлением MSI Afterburner проблема рещилась, а то этак с нормальным разгоном можно было бы и попрощаться.

Сначала разбираемся с памятью, поскольку это самое простое. А то все жалуются, что не та ширина, частота, глубина и тп. С первого взгляда вроде бы не очень повезло, чипы Hynix (хотя в обзорах этой карты в инетиках находили самсунг). Но частоты память взяла без ошибок +1550 МГц в MSI Afterburner. Что дало эффективную частоту 21100 МГц, вместо штатных 18000 МГц. Как никак +17% шине памяти за просто так (Bandwidth 288 -> 337.7 Gb/s), что в реальности вылилось в +3,5% к результатам 3DMark Port Royale (8070 - 8364) и + 2% 3DMark Fire Strike (34944 - 35648). Теперь память убираем в 0, чтобы не мешала, и разбираемся с GPU. Начнем с максимума производительности. Вряд ли мне этот профиль в обозримом будущем понадобится, так что до миллиметра подгонять не буду. Просто найду условно стабильный максимум, чтобы знать на что рассчитывать, если что.

Делаем первый пристрелочный выстрел крупными мазками, а то когда мучил 2060 Super - кучу времени потратил на прибавку по чуть-чуть, когда надо было сразу на 200МГц поднимать. Так что запускаем какой нибудь тест и в реальном времени ищем на кривой напряжение, где карта падает. Port Royale запустился на напряжении ~1.050V. Берем это значение на кривой и лупим сразу +200 - работает, но падает периодически. Ну что же, опорная точка примерно есть - дальше долго и муторно в куче тестов подгоняем соседние напряжения. Смотрим на каком начинает виснуть/сыпаться и снижаем по пятерочке-десяточке. Конечно начальная точка 1.050V +200МГц выбрана немножко пальцем в небо и на соседних точках, особенно слева, с низким напряжением, может быть стабильно и выше - но это мелочи и потом. На общей картине это принципиально не скажется. Как только тесты стали проходить без ошибок, добавляем +1550 по памяти. Итого:

В стоке 8070, теперь 8651

+7.2%

МАЛОВАТО

Но! Появилась надпись Legendary, а что более внезапно: в Топ 100 3DMark Port Royale карта вошла на 90 месте среди 4060ti. А я как то даже еще и не начинал. То ли карт этих у народа мало, то ли конкретно это крайне удачный экземпляр.

Power Limit не трогали - так что для интереса добавим и результат подвинем. Самые топы всего то в +4% сидят. Итак лимит 120%, а потребление 176Вт (+10%) и никак не растет. Не понял. Попугаев чуток добавили = 8766, +8.6%

И тут казалось бы, "чего ж тебе еще надо, собака?" (с)

Ну как чего, только я собрался - а оно кончилось. И с лимитом непонятно. Будем ковырять!

С RTX 2060 Super все было логично. Подбираешь пары напряжение/частота и карта сама в зависимости от нагрузки скачет по ним выдерживая Power Limit. С 4060 ti эта простая логика сломалась. Карта напрочь отказывается есть более 176Вт несмотря ни на какие прибавки лимита. Чтобы преодолеть планку в 3ГГц пришлось задирать Core Voltage на максимум, +100, что приподняло лимит до 180Вт и добавило еще щепотку попугаев. 13% повышение лимита как бы совершенно ни о чем при разрешенных биосом +35%. Бутафория какая то.

Так что в плане разгона карта совершенно неадекватна и удовольствия не доставила никакого. Фактический Power Limit не поднимается выше 180Вт независимо от ползунка в MSI Afterburner. Зачем к карте прилепили такое конское охлаждение - загадка (хотя мне нравится). Ну и "возможность" поднять лимиты на 35%, которая ничего особо не поднимает. К слову поискал в инетиках - и да, независимо от выставленных значений карты 4060 ti не потребляют более 180Вт. Об этом косвенно свидетельствуют результаты тестов 3DMark, где те несколько карт по всей этой планете, которые обошли мою - сделали это на какие то доли процента. Если у кого потребление едет выше - скажите. Т.е. это ограничение от самой NVidia, или все же вредность отдельных производителей? Cклоняюсь к первому варианту, чтобы до RTX 4070 не догнали. В том же Port Royale результаты 4070 лежат в диапазоне 10000-12000 очков. Моя 4060ti взяла 8887 (+10% к стоку). Порылся на сайте 3DMark - да, по разным тестам результат у разогнанных 4060 ti ниже чем у простеньких 4070 всего на 5-10%. Т.е. если все же убрать это искуственное ограничение потребления в 180Вт - разогнанная 4060ti вплотную приблизится к 4070. Это заговор! Ну и второй костыль в гроб - напряжение 1.125V. Выше которого карта принципиально не идет. При этом карта абсолютно стабильна, сидит в пределах 72 градусов на 1.125V 3090-3120 МГц. Ну там, где Power Limit позволяет их держать.

Этот предельный режим удалось погонять в FurMark (благо там настройками можно подогнать под практически любой диапазон работы):

Это в среднем на 100 МГц выше, чем лимит позволяет держать в тестах 3DMark. По скриншоту видно что карта уперлась в два лимита сразу: мощности и напряжения. Если бы удалось поднять Power Limit чуть более этих жалких 13%, хотя бы до 200Вт (что для этого семейства совсем немного) то получили бы стабильные 3090-3120МГц х 1.125V вообще везде без просадок. Что касается напряжения - нет никаких признаков, что частоты GPU уперлись в потолок. Кривая не переходит в горизонтальную прямую, практически каждая ступень напряжения позволяет поднять частоты. Хотя температуры уже приблизились к некомфортным 72С, Hot Spot 87C. Т.е. какую нибудь 4060 Super с жалкими +10% производительности можно выпустить вообще ничего не меняя, только подвинув ограничения с лимитами.

"Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями" (с)

На всякий случай проверил температуры памяти и VRM тепловизором (уж как смог подлезть) - более чем хорошо. Память до 62С, VRM до 67С.

Ну да ладно, засунем карту в Топ 100 3DMark на адекватное место и по домам!

Port Royale, средняя частота 3000 МГц. 8 место в Топ100!

Fire Strike, 23 место в топе по Graphics Score!

Теперь выстроим холодный профиль. Он же основной на 99% времени, если не навсегда. Ставим минимально возможный Power Limit в 62% и разгоняем уже с этой позиции. Если на максимальном лимите карта сидела на напряжении близком к пределу (1.0-1.125V) с подъемом точек кривой от 165 до 210 МГц, то сейчас рабочие напряжения упали до 0.860-1.0V при +220 +240 МГц. Причем в особо трудые моменты карта ушла бы и ниже 0.860V, но и тут костыль: напряжение остается - сбрасывается только частота. Не принципиально, но неудобно. В основном карта держит частоты 2400-2600 МГц, что полностью соответствует стоку и с такой же производительностью.

Возвращаем память +1550 МГц и частоты падают к 2200МГц, не хватает лимита. Чуток приподнял лимит до 66% - отлаженные частоты вернулись.Таким образом было выяснено, что +1550 МГц на память сжирают ~5Вт. Фиг с ним с самым минимумом - отлаживать второй раз неохота. Пусть будет 66% Power Limit. Это дает отставание всего ~3% от стока и 106 Вт потребления вместо 160. И всего то 56 градусов в FurMark.

Разница между минимальным и максимальным разгоном в Port Royale составила 13,7% производительности, 75 Вт потребления и 16 градусов (56С против 72С). Перегреть ее вообще нереально. Это все, что можно выжать из этой карты. Но это для теста Port Royale с рейтрейсингом, который грузит карту по полной (вылеты на нем же искать лучше всего), ну и прирост от разгона памяти именно тут максимален. Если взять классический Fire Strike - разница сокращается до -1.4% от стока и 9.6% от максимального разгона. Для Port Royale результаты выглядят так:

101 Вт 101 Вт ОС 106 Вт ОС + память 160 Вт Сток 180 Вт ОС 7147 7531 7814 8070 8887

Вот скрины из Shadow of the Tomb Raider с обоими профилями. Разница 15% и 12 градусов/74 Вт

Возник вопрос! Power Limit ограничен 180Вт. Из него память жрет 1,5Вт на каждые 500 МГц и регулируется от -500 до +1500 МГц. Это дает два варианта: 6 Вт либо на память, либо отдать GPU. Что будет быстрее?

Ответ: на память по максимуму.

3DMark Port Royale

память -500 МГц = 8499 попугаев

память +1500 МГц = 8887 попугаев

Среднее значение частоты GPU различается на 23 МГц. Температура 72С, Hot Spot 87C. Вот это предел карты.

Если смотреть с точки зрения лично моего вкуса и апгрейда: в целом карта хороша. Тиха, холодна, потащит все вышедшее на текущий момент и даже в перспективе. Так что будь у меня что-то послабее не менее легендарной 2060 Super - оставил бы себе не особо задумываясь (пока не определился). Жаль только разбирать и внутрь лезть не имеет никакого смысла, а это развлечение покруче многих игр! Проблему с 8Гб памяти я вообще не считаю актуальной на сегодня. Абсолютное большинство видеокарт имеют 8 Гб и менее, плюс приставочники - так что все на них будет работать. А в перспективе опять упремся в производительность GPU. Опять же всегда можно чуток снизить настройки в игре, если вдруг памяти не хватит. Разницу все равно искать разве что с лупой на скриншотах.

Ну и тут еще особый момент: я столько провозился с 2060 Super, так её разукрасил, что просто жалко убирать такое чудо. Она даже вентилятором корпуса на морде управляет вон через тот белый проводок и раскручивает его, когда ей становится жарко. В тех же условиях с холодным профилем Furmark прогревает ее до 66-67 градусов.

У карт есть неочевидный плюс: можно снизить лимиты потребления на 20-30% и поднять частоты до штатных значений. Такое прокатило с китайской MLLSE RTX 2060 Super и то же самое работает с вот этой вот 4060ti. И это намного более грамотное решение, чем "андервольтинг", который вместо фиксации потребления фиксирует напряжение. Если интересно - могу написать про андервольтинг подробнее с примерами, которые рушат всю эту схему.

Вообще у меня была куча карт начиная с начала 90х. И это третья карта, которая выглядит беспроблемной и авансом долгоиграющей. Мой топ на сегодня:

- Matrox G400. Разгонялась плохо, но отработала идеально.

- GTX 750ti. Долгожитель (10 лет уже пашет) с 30% разгоном, который можно защить ей в биос и не париться с настройками больше никогда. Недостижимый идеал.

- и вот эта 4060ti предварительно готова войти в мой личный топ 3. Абсолютно тихая и холодная. Производительности на обозримое будущее хватит. Опять же какие холодные варианты есть с такой производительностью при потреблении около 100Вт?

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В то же время в антирейтинге у меня почему то исключительно карты ATI/AMD:

- 4850 на штатном охлаждении страшно грелась, пришлось докупать кастомное и все равно в итоге отвал и смерть.

- 6770 такая же горячая, на покупном охлаждении дожила до продажи. Благо недолго.

Так что ко всему, что греется и требует особого внимания, танцев и обслуживания я отношусь крайне отрицательно.

Даже на полученных значениях. до 4070 осталось процентов 15, что автоматически делает ее покупку бессмысленной. А все что старше отвратительно горячее. Так что лично для меня больше видеокарт на рынке нет, ждем следующих поколений. Чтобы как минимум вдвое и желательно по производительности, а не по цене. Т.е. уровень RTX 4090, но в человеческом исполнении.

К слову с новогодними распродажами карта досталась мне даже меньше, чем за полцены. Желаю чтобы всем!

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Традиционно карта (как и все мои карты) имеете статус Legendary в тестах 3DMark и входит в соточку лучших результатов среди таких карт на этой планете, причем близка к началу этого списка. Прямые руки не для скуки!

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Теперь немного полезной информации для особо заскучавших: 4060ti позволяет экономить 20Вт электроэнергии в час по сравнению с 2060 Super что в стоковом виде, что с моими настройками. Это дает нам экономию примерно в 16 копеек/час! Выросшую производительность опустим, это побочный эффект. И чем больше играешь - тем больше экономишь. Пожалуйста!