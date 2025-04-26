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Обнародованы требования к российскому спутниковому интернету для армии: развёртывание — за 3 минуты

Опубликованы характеристики военной спутниковой связи в России. Система должна разворачиваться за 1–3 минуты, работать автономно, быть защищённой от РЭБ и поддерживать mesh-сеть.
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Разработка отечественной системы спутниковой связи, аналогичной Starlink, выходит на новый уровень — теперь определены основные технические и эксплуатационные требования для её использования в военной сфере. Как сообщает Telegram-канал «Военная хроника», ключевые параметры уже сформированы с прицелом на фронтовые условия.

Система должна быть максимально мобильной и готовой к работе без настройки. Предполагается, что на развертывание оборудования потребуется от одной до трёх минут, причём управляться с задачей должен один человек. Форм-фактор — переносной кейс, антенна — самоориентирующаяся, а питание — либо от встроенной батареи, либо от внешнего источника или полевого генератора.

В числе приоритетов — компактность и малое энергопотребление. Установка должна быть пригодна для работы даже в окопах или на временных позициях, где доступ к электроэнергии ограничен. Поэтому требования к автономности и экономичности критически важны.

Отдельное внимание уделяется устойчивости к радиоэлектронному противодействию. Канал связи должен быть защищён от перехвата, глушения и внедрения ложных сигналов. Оборудование планируется размещать не централизованно, а на уровне взводов и маневренных групп, с запасом в количестве, а не по одному комплекту на подразделение.

Также отмечается необходимость поддержки mesh-сети, способной переключаться между узлами и сохранять работоспособность даже при потере части компонентов. Архитектура предполагается распределённой, с высокой отказоустойчивостью и возможностью масштабирования.

Работать система будет через низкоорбитальные спутники с возможностью резервирования каналов в реальном времени.

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космос военная техника спуники
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