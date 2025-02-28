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В РПЦ уверены, что покушение на митрополита Тихона могло сорвать мирный процесс на Украине

Покушение на митрополита Тихона: РПЦ уверена, что это попытка сорвать мирный процесс на Украине
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Русская Православная Церковь заявила, что подготовленное покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) могло стать частью попытки дестабилизировать процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Заместитель главы Синодального отдела по отношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе уверен, что преступление было спланировано в контексте нарастающих усилий по разрешению конфликта. По его словам, исполнители покушения были связаны с Украиной, что, по всей видимости, могло свидетельствовать о политической мотивации.

В ходе расследования ФСБ были задержаны два подозреваемых: Денис Попович, помощник Тихона, и Никита Иванкович, клирик из московского храма. Как сообщает следствие, Попович был завербован для слежки за митрополитом и под угрозой расправы над его родственниками согласился на участие в террористическом акте. Ожидалось, что взрывное устройство будет заложено в Сретенском монастыре, в котором проживает митрополит.

Сам митрополит Тихон не раз становился предметом политических спекуляций. Его близкие связи с Кремлем и участие в президентских инициативах стали поводом для внимания как со стороны властей, так и со стороны СМИ. Многие эксперты считают, что его фигура играет важную роль в внутренней политике России, и покушение на него могло бы серьезно повлиять на общественное мнение, особенно на фоне усилий по мирному разрешению украинского конфликта.

Представители РПЦ уверены, что покушение на митрополита Тихона могло быть частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы помешать мирному процессу. Церковные лидеры утверждают, что подобные действия лишь усугубляют уже и без того напряженную политическую атмосферу.

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