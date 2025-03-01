Переговоры между Россией и США, состоявшиеся 27 февраля в Стамбуле, привлекли внимание экспертов в сфере международных отношений. В МИД России заявили, что дискуссии прошли в конструктивном и деловом ключе, при этом основными темами стали вопросы, касающиеся работы дипломатических миссий и возвращения российских объектов недвижимости, изъятых в США в период с 2016 по 2018 год. Примечательно, что стороны сосредоточились на практических шагах для «оздоровления двусторонних отношений», что, безусловно, должно было бы стать положительным сигналом для мира.

Однако вопрос о недвижимости далеко не решен, несмотря на заявления Москвы о необходимости вернуться к этому вопросу в рамках нормализации связей. Россия предложила США обсудить возможность восстановления прямых авиарейсов, что могло бы способствовать улучшению контактов между гражданами стран. И здесь возникает вопрос: сможет ли такая мера стать реальностью в условиях текущей политической напряженности?

Обсуждение подобных инициатив, хотя и выглядит как шаг в сторону уменьшения обострения, также может свидетельствовать о том, что Москва и Вашингтон испытывают растущее давление внешних и внутренних факторов. И если на одном уровне дипломатии звучат заявления о восстановлении «делового контакта», то на другом продолжают поступать сигналы, свидетельствующие о неспособности обеих сторон решать более серьезные и многослойные вопросы.

Важным моментом остается то, что разговор о двусторонних отношениях продолжается на фоне глобальной нестабильности, и, возможно, именно такие встречи и дискуссии — хоть и с определенными трениями — могут быть тем самым полем, на котором найдется возможность для долгожданного перезапуска диалога.