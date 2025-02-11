Сливочное масло — один из самых популярных и дорогостоящих продуктов на российском рынке, и именно его фальсифицируют чаще всего. Как признал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в прошлом году именно на сливочное масло пришлось наибольшее число случаев фальсификации. Причина такого тренда проста — в условиях высокой конкуренции и роста цен на сырье, производители пытаются сократить затраты, добавляя в масло дешевые растительные масла или даже воду, снижая его жирность и ухудшая качество.

Качество настоящего масла можно определить по нескольким признакам. Оно должно быть светло-желтым, с мягким сливочным вкусом и без посторонних запахов. Однако, чтобы добиться яркого желтого цвета, некоторые производители добавляют каротин или другие добавки, которые маскируют фальсификацию. Стоимость масла также может рассказать о его качестве: если цена упаковки масла ниже 160 рублей, скорее всего, продукт не соответствует стандартам. На 1 килограмм масла нужно около 12-20 литров молока, поэтому дешевые продукты часто бывают с нарушениями технологии.

Однако главная угроза заключается не только в подмене ингредиентов. В некоторых случаях в масло могут добавлять сухое молоко, консерванты и даже антигельминтные препараты, что может привести к серьезным заболеваниям. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют покупать масло у проверенных производителей и избегать сомнительных товаров с низкой ценой.

Простым способом избежать покупки подделки является доверие к известным брендам и проверенным точкам продажи. Тем не менее, для решения проблемы фальсификаций необходимо усиливать контроль за производителями и обеспечивать прозрачность на всех этапах производства и продажи продуктов питания.