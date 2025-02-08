В 2024 году россияне стали активнее расплачиваться картами и кошельками «ЮMoney» как в онлайне, так и в офлайне. Оборот офлайн-платежей вырос на 30%, а число покупок — на 28%. В магазинах россияне чаще всего тратили деньги на продукты, сувениры и товары Duty Free, а также оплачивали экскурсии и туристические развлечения. Особенно заметен рост покупок в авиакассах (+65%) и на аттракционах (+93%).

В онлайне увеличилось число платежей за подписки на аудиовизуальный контент (+71%), видеоигры (+46%) и цифровые товары (+31%). Активно рос спрос на одежду и бьюти-услуги, особенно среди пользователей электронных кошельков. Количество покупок в интернет-магазинах одежды и секонд-хендах утроилось, а спрос на спа-услуги вырос втрое.

Электронные кошельки «ЮMoney» использовали чаще, чем годом ранее: оборот таких платежей увеличился на 48%. Самыми заметными категориями стали рестораны быстрого питания, спортивное питание и БАДы, а также услуги красоты. Средний чек в онлайн-сегменте снизился на 6% до 827 рублей, но за счет акций и кэшбэков россияне стали оплачивать услуги чаще.

Тренды 2024 года показывают смещение потребительского интереса от товаров к услугам. Онлайн-оплата становится все более привычной, а благодаря скидкам и бонусам люди охотнее тратят деньги через цифровые платежные системы.