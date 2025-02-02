В Санкт-Петербурге ученые разработали инновационные алмазные пластины с добавлением бора, которые могут стать основой для электроники нового поколения. Разработка, проведенная в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с компанией New Diamond Technology, уже привлекла внимание специалистов по всему миру, ведь эти материалы способны кардинально изменить силу и производительность электронных устройств будущего.

Полученные в лабораториях высококачественные кристаллы смогут выдерживать экстремальные температуры и напряжения, делая возможным создание чипов и устройств, которые сейчас просто невозможно представить. Такой материал обладает выдающимися характеристиками, которые не могут предоставить традиционные кремниевые компоненты, с которыми работает нынешняя электроника.

Процесс создания этих алмазных пластин сложен и требует высоких температур и давления, но ученые уже достигли значительных успехов. Однако для перехода к массовому производству необходимо получить кристаллы большего размера и с меньшим количеством дефектов. Но даже сейчас созданный образец может стать основой для прототипов, которые в будущем изменят всю индустрию.

Российские ученые утверждают, что эта технология даст преимущество России на мировой арене в области высоких технологий. Если им удастся наладить производство, они могут стать лидерами на рынке полупроводников и оптоэлектроники, вытеснив конкурентов с рынка.



