Промывать двигатель при каждой замене масла или нет? Этот вопрос давно разделил водителей на два лагеря. Одни уверены, что это пустая трата денег, другие считают, что без промывки ресурс мотора сокращается. На самом деле истина где-то посередине: в большинстве случаев промывка не нужна, но есть три ситуации, когда без неё можно серьёзно навредить автомобилю.

1. Покупка подержанного авто — что скрывает двигатель?

Если вы не знаете, какое масло использовал прошлый владелец и насколько он был добросовестным в обслуживании, лучше не рисковать. Загустевшие остатки старого масла могут вступить в реакцию с новым, вызывая образование отложений. Промывка позволит убрать накопившуюся грязь и продлит жизнь мотора.

2. Черный нагар и масляный "майонез" под крышкой

Использование некачественного масла или затягивание с его заменой приводит к образованию густых отложений, которые постепенно закупоривают масляные каналы. В критических случаях это может привести к масляному голоданию и капитальному ремонту. Если при проверке щупа масло слишком тёмное, а на заливной горловине заметен налёт — пора промывать двигатель.

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3. Ремонт двигателя или попадание в него охлаждающей жидкости

После перегрева, капитального ремонта или утечки антифриза в масло в двигателе остаются загрязнения и осадки, которые могут ухудшить смазку. Промывка поможет удалить остатки охлаждающей жидкости и механической стружки, защищая мотор от быстрого износа.