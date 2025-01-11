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HDMI 2.2 показан на CES 2025 с поддержкой 16K и улучшенной пропускной способностью

На CES 2025 был представлен HDMI 2.2, который поддерживает 16K и пропускную способность до 96 Гбит/с. Также анонсирован кабель Ultra96 HDMI, который поступит в продажу в 2025 году.
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CES 2025 показал нам, что будущее уже здесь, и оно приносит с собой HDMI 2.2. Новый стандарт обещает взорвать все представления о том, что мы знали о видеосигналах и задержке. С пропускной способностью в 96 Гбит/с и поддержкой разрешения до 16K, он ставит крест на любых прежних ограничениях. Это не просто эволюция, а настоящая революция в мире кабелей.

А теперь самое интересное: 4K при 480 Гц — да, вы не ослышались, 480 Гц! Для большинства пользователей это звучит как какая-то фантастика, но для геймеров и тех, кто следит за технологическими трендами, это просто необходимо. И если вы думали, что HDMI уже и так идеально справляется, забудьте об этом. Новый Latency Indication Protocol (LIP) обещает устранить любые задержки в синхронизации звука и изображения. Скажите «прощай» лагам в играх и «глюкам» в фильмах.

Но и это ещё не всё. Компания уже анонсировала кабель Ultra96 HDMI, который на практике реализует все эти громкие обещания. Ожидается, что он появится в продаже в конце 2025 года. И кто знает, может быть, к тому времени мы уже будем смотреть телевизоры с 16K на борту и играть в игры, где каждый миллисекундный отклик имеет значение.


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