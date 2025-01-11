На выставке CES 2025 компания Razer представила новые модели игровых кресел, среди которых — более доступная версия популярного кресла Iskur V2, а также проект Arielle с встроенными системами охлаждения и обогрева. Новая версия, Razer Iskur V2 X, стоит $299,99 (около 244 фунтов) и сохраняет основные особенности оригинальной модели, такие как поддержка поясницы и высококачественные пены для сиденья.

Главные отличия между Iskur V2 и его бюджетной версией — это 2D подлокотники вместо 4D, другие материалы обивки и отсутствие съемной подушки для головы. Кресло доступно только в черном цвете, что также отличает его от более дорогой модели, которая имеет более разнообразные настройки.

Проект Arielle, в свою очередь, представляет собой игровое кресло с сетчатым покрытием, оснащенное системой охлаждения и подогрева. Встроенный безлопастной вентилятор может понижать температуру тела на 2-5°C в сухой среде, а встроенная система обогрева может создавать поток теплого воздуха до 30°C. Это кресло направлено на создание комфортных условий для игроков в любую погоду.

Обе новинки представляют собой попытки компании предложить комфортные и функциональные решения для геймеров с различным бюджетом, при этом Project Arielle особенно выделяется своими инновациями.