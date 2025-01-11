На выставке CES 2025 компания Acer представила новые игровые ПК для портативного гейминга — Nitro Blaze 8 и Nitro Blaze 11. Blaze 8 с экраном 8,8 дюйма привлек внимание своей компактностью, но Blaze 11, с экраном 10,95 дюйма и разрешением 1600p, стал настоящим сюрпризом. Такой размер дисплея на портативном устройстве вызывает вопросы по удобству его использования, особенно с учетом того, что данный девайс будет стоить около $1099.

Хотя большая диагональ может привлечь тех, кто ценит большие экраны, габариты Nitro Blaze 11 делают его сложным для длительного использования в руках. Устройство с такой диагональю значительно тяжелее конкурентов, например, Steam Deck или Switch Lite, что может повлиять на комфорт в процессе игры. К тому же, несмотря на большие размеры, Nitro Blaze 11 оснащен батареей на 55Whr, что меньше, чем у аналогичных устройств на рынке, таких как ROG Ally X с батареей на 80Whr.

Nitro Blaze 11 имеет съемные контроллеры, что позволяет использовать его и в виде стационарной консоли с отдельным геймпадом. Это может быть удобной опцией для определенных игр, однако учитывая размер экрана и цену, вопрос удобства остается открытым. Большой экран может быть хорош для стационарного использования, но как он проявит себя в портативном формате, станет ясно только после тестирования.

Несмотря на сомнения по поводу эргономики и стоимости, Acer продолжает развивать линейку игровых устройств, и Nitro Blaze 11 — это их попытка предложить новую форму портативного гейминга. Окончательные выводы о модели будут сделаны после полноценного обзора.