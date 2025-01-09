В 2025 году мир технологий ждет настоящий взрыв — HDMI 2.2. Учитывая, что стандарт HDMI долгое время оставался на одном уровне, новость о том, что новая версия сможет поддерживать 4K при 480 Гц и 12K с частотой обновления 120 Гц, выглядит как удар по всем привычным представлениям о разрешении и скорости.

HDMI 2.2 не просто «прибавляет» цифры — он обещает настоящую прореху в возможностях того, что мы видели до этого. С пропускной способностью в 96 Гбит/с, что в два раза больше, чем у HDMI 2.1, эта версия начнёт ставить новые стандарты. Но на этом не заканчивается: с новым кабелем Ultra96 можно будет не только смотреть фильмы в 12K, но и увидеть в играх 4K при 480 кадрах в секунду. Далеко ли до того момента, когда игры, которые мы считаем визуально превосходными, будут в прошлом?

Не забыли и про звук. HDMI 2.2 обещает улучшенную синхронизацию аудио и видео с помощью Latency Indication Protocol (LIP), что означает, что звук и картинка будут идеально совпадать в самых сложных конфигурациях — от домашних кинотеатров до VR-систем. А с учётом грядущих графических карт Nvidia RTX 50-й серии, будущее, в котором высокая частота кадров и разрешение становятся нормой, выглядит не таким уж далёким.

И это ещё не всё. HDMI 2.2 откроет возможности для множества новых технологий, от расширенной реальности до гибридных дисплеев. Но вопрос остаётся — как скоро рынок начнёт массово поддерживать такие возможности, и кто будет готов платить за такие «сверхспособности» своих устройств?