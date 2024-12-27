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Белоруссия укрепляет оборону: Лукашенко запросил у Путина 10 ракетных комплексов "Орешник"

Запрос Лукашенко о размещении ракетных комплексов "Орешник" в Белоруссии отражает стремление страны укрепить свою оборонную мощь и подчеркивает тесное военное сотрудничество с Россией, что может значительно усилить оборонительные способности Белоруссии на международной арене
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в рамках углубления оборонного сотрудничества с Россией, официально запросил у президента Владимира Путина размещение десяти ракетных комплексов "Орешник" на территории Белоруссии. Этот запрос не только отражает желание Минска укрепить стратегические позиции страны, но и может привести к значительному изменению военно-политической ситуации в Восточной Европе.

Данное обращение Лукашенко к Путину имеет глубокий стратегический подтекст, учитывая текущую геополитическую конъюнктуру и нарастание напряженности в регионе. Помимо десяти комплексов, белорусский лидер указал на возможность увеличения их количества в будущем, что демонстрирует готовность к долгосрочному военному партнерству с Российской Федерацией.

"Орешник" — это ракетная система средней дальности, способная достигать скорости до 10 Мах и имеющая дальность полета до 5 500 км. Особенностью комплекса является его способность нести боевую часть массой до 1,5 тонны, что делает его одним из самых мощных в своем классе. Путин подчеркивал, что текущие системы противоракетной обороны не способны перехватить этот тип вооружения.

Подобное развитие событий неминуемо приведет к новому раунду военно-стратегических дискуссий на международной арене, особенно среди стран НАТО, озабоченных усилением военного потенциала союзников по Восточной фланге.

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