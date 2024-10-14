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Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
Военный эксперт Евгений Даманцев считает, что российские ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» способны легко преодолеть противоракетный комплекс Aegis Ashore.

Военный эксперт Евгений Даманцев оценил способность российских ракет «Искандер-М» и «Кинжал» преодолевать защиту системы ПРО Aegis Ashore. Он утверждает, что уникальные характеристики этих ракет, включая возможность выполнять высокоскоростные маневры с перегрузками до 25-30 g, делают их труднодостижимыми целями для американских противоракет SM-6.

Даманцев указывает на ограничения противоракет SM-6, которые не оснащены необходимыми газодинамическими управляющими блоками для маневрирования на высотах до 33 тысяч метров, где и оперируют российские ракеты. Это значительно снижает эффективность Aegis Ashore при попытке перехвата гиперзвуковых и баллистических ракет.

Эксперт также подчеркивает, что эффективность Aegis Ashore против низковысотных крылатых ракет типа Х-101 или Х-69 в значительной степени зависит от поддержки воздушных средств ДРЛОиУ, таких как AWACS. Без них радиогоризонт радаров AN/SPY-1D ограничивает возможности обнаружения и сопровождения целей, что усугубляет проблему нейтрализации угроз.

Даманцев делает вывод, что высокоманевренные и гиперзвуковые технологии, такие как ракеты «Искандер» и «Кинжал», вынуждают пересмотреть возможности и эффективность традиционных систем ПВО в условиях современной военной тактики и стратегии.

#новости #армия #военная техника #самолеты #вооружение
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