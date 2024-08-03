Шахтёр из Индии обнаружил алмаз стоимостью свыше 100 тысяч долларов
В индийской провинции, где традиционно арендуются шахты для поиска драгоценных камней, произошло удивительное событие. Раджу Гаунд, работающий в шахте, арендованной его семьей, обнаружил алмаз, который эксперты оценили в 100 тысяч долларов.
Это открытие стало настоящим прорывом для Гаунда, который долгие годы боролся с долгами и трудностями. Он смог выкопать алмаз во время очередной рабочей смены, когда промывал и просеивал землю в поисках драгоценностей. Находка, похожая на стеклянный осколок, оказалась настоящим алмазом после проверки в специализированном учреждении.
С полученными средствами Гаунд планирует полностью избавиться от долгов, построить дом для своей семьи и помочь близким, которые поддерживали его в трудные времена. Да, одно важное событие может кардинально изменить жизнь человека и дать ему новые возможности.
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