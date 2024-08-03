Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил потребность в дополнительных 12-15 миллиардах долларов от западных стран для покрытия бюджетного дефицита. В ходе интервью с РБК-Украина, он уточнил, что страна старается увеличить внутренние налоговые ставки, чтобы доказать свою готовность к решению экономических проблем и усилить доверие со стороны международных партнеров.

Марченко подчеркнул, что без дополнительной финансовой помощи на 2025 год, Украина столкнется с трудностями в формировании сбалансированного госбюджета. По его словам, текущие обещания от западных союзников не позволяют уверенно планировать экономическое будущее страны.

Сложная финансовая ситуация требует от правительства рассмотрения мер по увеличению доходов бюджета, включая повышение налоговых ставок. Министр подчеркнул критичность текущего состояния государственной казны, отметив, что дефицит достиг значительных размеров.