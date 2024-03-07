На Луховицком авиазаводе начались испытания опытного образца Ил-114-300, с недавно сертифицированным двигателем ТВ7-117СТ-01, что приближает самолет к первому полету.

На аэродроме имени Воронина Луховицкого авиационного завода наблюдается активная фаза испытаний турбовинтового пассажирского аппарата Ил-114-300. Этап руления и пробежек на взлетно-посадочной полосе знаменует подготовку к дебютному полету. Сертификация двигателя ТВ7-117СТ-01 Росавиацией подняла вероятность успешного прохождения всех испытательных этапов на новый уровень.

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Проект Ил-114-300 берет свое начало с 1994 года, когда был собран первый прототип на основе узбекской модели. С тех пор самолет прошел значительный путь модернизации, включая обновление двигателя и систем навигации. Сегодняшняя модификация, оснащенная последними российскими турбовинтовыми двигателями, рассчитана на комфортное размещение до 68 пассажиров.

Выдача сертификата на новый двигатель и отмена предыдущих ограничений по скорости и высоте полета открыли дорогу для продолжения испытаний. Сообщения от специалистов «ОДК-Климов» о монтаже двух готовых двигателей на борт и подготовке дополнительных шести к отправке на заводы подкрепляют веру в успешное будущее Ил-114-300 в сфере отечественной авиации.



