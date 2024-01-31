Международным спортивным арбитражным судом (CAS) на срок в четыре года после обвинений в нарушении антидопинговых правил. Это решение, охватывающее период с 25 декабря 2021 года, также включает в себя лишение Валиевой всех соревновательных заслуг и полученных наград, их было целых девять.

Олимпийский комитет России выразил сильное недовольство этим решением и даже сравнил его с "объявлением войны" российскому спорту. Они подчеркнули, что нельзя полагаться на объективность CAS и выразили сожаление о том, что расследование допинг-теста Валиевой заняло два года.

Кремль также выразил негодование и назвал приговор политически мотивированным. Валиева сама настаивает на своей невиновности и объясняет появление запрещенного вещества в её организме обстоятельствами, связанными с её дедушкой.

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Этот приговор также повлек за собой лишение России золотой медали в командном зачёте на Олимпийских играх в Пекине, которую заменили на бронзовую. Это решение вызвало огромное беспокойство и сомнения в российском спортивном сообществе, а также вызвало много вопросов о справедливости решения CAS.