В судебных документах по делу Джеффри Эпштейна появились упоминания о видеозаписях с участием британского миллиардера Ричарда Брансона, экс-президента США Билла Клинтона и принца Эндрю

В ходе расследования дела Джеффри Эпштейна обнаружились новые подробности, касающиеся знаменитых личностей. Среди них - британский миллиардер Сэр Ричард Брансон, бывший президент США Билл Клинтон и принц Эндрю. По информации из судебных документов, они могли быть замешаны в скандальных событиях, связанных с Эпштейном.

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Свидетельница Сара Рэнсом рассказала в суде о видеозаписях, на которых, по её словам, запечатлены интимные моменты с участием этих известных личностей. Данные записи якобы были сделаны Эпштейном, и, как утверждает Рэнсом, её подруга Вирджиния Гюффре принимала участие в этих встречах.

Гюффре ранее обвиняла принца Эндрю в сексуальных домогательствах и добилась внесудебного урегулирования, хотя точная сумма компенсации остается неизвестной. Рэнсом утверждает, что Гюффре получила копии видеоматериалов, на которых ясно видны лица Клинтона, принца Эндрю и Брансона.

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Эти новые данные могут иметь серьезные последствия для всех упомянутых личностей и представляют интерес для общественности, особенно учитывая продолжающееся расследование широко известного дела Эпштейна.