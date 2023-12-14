После выпуска первой стабильной версии Kotlin Multiplatform месяц назад, JetBrains объявила о переходе платформы Kotlin на WebAssembly (Wasm) на стадию Alpha. Ранее интеграция с WebAssembly была экспериментальной, но теперь она достигла нового уровня развития.

Alpha-версия Kotlin для WebAssembly, хоть и не рекомендуется для использования в производственной среде, уже подходит для предпродакшн-сценариев. Разработчики JetBrains продолжают работать над устранением недостатков и совершенствованием платформы.

Kotlin Multiplatform (KMP) считается стабильной начиная с релиза Kotlin 1.9.20 в ноябре. Она позволяет создавать приложения для Android, iOS, Windows, macOS, Linux и браузеров на базе единой кодовой базы. JetBrains использует комбинацию кроссплатформенного кода и нативных компонентов для оптимизации разработки на различных системах.

С момента своего появления как языка для JVM (Java Virtual Machine) в 2017 году, Kotlin начал поддерживать кроссплатформенное программирование с Kotlin/JS для JavaScript в браузере и Kotlin/Native для систем без JVM, в первую очередь для iOS.

Экспериментальная поддержка WebAssembly началась в апреле 2023 года с Kotlin 1.8.20, когда Kotlin/Wasm был представлен в качестве цели сборки. До этого Kotlin можно было компилировать в WebAssembly только через Kotlin/Native с целью wasm32.

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В документации Kotlin представлены учебные материалы и примеры для облегчения входа в разработку на WebAssembly. Kotlin/Wasm не привязан к какому-либо UI-фреймворку, но лежит в основе веб-варианта декларативного UI-фреймворка Compose Multiplatform, представленного в 2021 году.

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