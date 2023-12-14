Робот-собака Hound из KAIST установил мировой рекорд Гиннесса, пробежав 100 метров за 19,87 секунды

Робот-собака Hound, созданный лабораторией Dynamic Robot Control and Design в Корейском институте передовых наук и технологий (KAIST), установил мировой рекорд Гиннесса, пробежав дистанцию в 100 метров за 19,87 секунды. Это стало возможным благодаря использованию эффективных актуаторов с моторами и планетарной передачей, обеспечивающих высокую мощность и энергоэффективность.

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Робот-собака весом 45 кг начал спринт с места и ускорялся до достижения финишной линии, за которой безопасно остановился. Средняя скорость Hound во время забега составила приблизительно 18,12 км/ч. Важную роль в достижении результата сыграло применение одночастных приводных единиц для бедра и колена, расположенных параллельно, и системы шкивов в коленных суставах, обеспечивающих широкий диапазон движений.

Контроль за движением робота осуществлялся через центральную моторную систему управления, обученную с помощью методов подкрепления обучения. Согласно данным ученых, Hound способен развивать еще большую скорость, хотя в реальном мире это еще не тестировалось.

В обычных условиях Hound передвигается со скоростью 3 м/с (около 6,7 км/ч), преодолевает склоны с наклоном до 22 градусов и способен преодолевать препятствия высотой до 35 см.

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Таким образом, Hound еще далек от мирового человеческого рекорда в спринте на 100 метров, который установил ямайский спринтер Усэйн Болт в августе 2009 года с результатом 9,58 секунды.