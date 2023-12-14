Межзвездная сонда Voyager 1, запущенная NASA 46 лет назад, перестала отправлять полезные данные на Землю, что вызвало новые сложности для агентства.

NASA столкнулась с новой проблемой, связанной с их знаменитой межзвездной миссией Voyager 1. Запущенная 46 лет назад, сонда внезапно перестала отправлять на Землю полезные данные. Это представляет собой значительный вызов для агентства, учитывая огромное расстояние до аппарата — более 24 миллиардов километров.

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Согласно последним сообщениям NASA, от Voyager 1 поступают непонятные сигналы. Система данных полета сонды не может корректно связываться с подсистемой телекоммуникаций. В результате на Землю не поступают ни научные, ни технические данные. Вместо этого телекоммуникационная единица передает повторяющийся узор из единиц и нулей.

NASA уже предприняла первые шаги по устранению проблемы, перезагрузив систему телекоммуникаций в начале декабря. Однако эта мера не принесла ожидаемого результата, и сонда продолжает отправлять бессмысленные данные. Решение этой проблемы может занять несколько недель, учитывая сложность ситуации и удаленность аппарата.

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Это не первый случай, когда миссии Voyager сталкиваются с трудностями. В 2022 году у Voyager 1 уже были проблемы с одним из бортовых компьютеров, а летом 2023 года NASA временно потеряла связь с Voyager 2 из-за ошибки на стороне агентства. Несмотря на эти проблемы, обе миссии продолжают оставаться важными источниками информации об интерстеллярном пространстве.