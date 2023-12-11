TikTok стала первым приложением без игровой составляющей, которое принесло более $10 миллиардов от пользователей.

TikTok, популярное приложение для создания коротких видеороликов, достигло нового достижения. Оно стало первым приложением вне категории игр, которое собрало более $10 миллиардов от пользователей, объединяя доходы с мобильных платформ Apple App Store и Google Play. Это было подтверждено аналитическим отчетом от компании data.ai.

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Согласно отчету, в начале 2023 года TikTok уже имел на счету более $6,2 миллиарда от пользователей, и за год приложение прибавило еще $3,8 миллиарда к этой сумме. Этот рост составил 61% с начала года и на 15% превысил общие доходы за 2022 год, согласно данным data.ai. Следует отметить, что в этот отчет включены только расходы пользователей TikTok на iOS и Google Play, без учета сторонних магазинов приложений Android в Китае, что означает, что общие доходы TikTok могут быть даже выше.

Основной источник дохода TikTok - это внутренние покупки "монет", виртуальной валюты, которую пользователи могут тратить на подарки для создателей контента на платформе. Эти подарки вознаграждают создателей за их контент и могут быть обменены на реальные деньги, при этом TikTok удерживает 50% от выплат. Самая популярная покупка в приложении - это набор из 1321 монет по цене $19,99, который составляет четверть всего дохода приложения. Кроме внутренних покупок, TikTok также генерирует доход за счет рекламы и электронной коммерции через TikTok Shop, но эти доходы не учитывались в анализе data.ai.

Большая часть доходов TikTok пришла от пользователей из США и пользователей iOS в Китае, которые внесли около 30% расходов каждый, или 60% общей суммы. Другие рынки, такие как Саудовская Аравия, Германия, Великобритания и Япония, в совокупности участвовали в 13% доходов приложения от внутренних покупок.

TikTok стал первым приложением без игровой составляющей, которое достигло отметки в $10 миллиардов. Однако другие приложения вне категории игр, хоть и успешные, значительно уступают TikTok на $2-3 миллиарда- указывается в отчете.

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data.ai прогнозирует, что доходы TikTok продолжат расти и достигнут $15 миллиардов потребительских расходов к 2024 году.