Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
TikTok стал первым приложением без игр, принесшим $10 миллиардов дохода от пользователей
TikTok стала первым приложением без игровой составляющей, которое принесло более $10 миллиардов от пользователей.

реклама

TikTok, популярное приложение для создания коротких видеороликов, достигло нового достижения. Оно стало первым приложением вне категории игр, которое собрало более $10 миллиардов от пользователей, объединяя доходы с мобильных платформ Apple App Store и Google Play. Это было подтверждено аналитическим отчетом от компании data.ai.

реклама

Согласно отчету, в начале 2023 года TikTok уже имел на счету более $6,2 миллиарда от пользователей, и за год приложение прибавило еще $3,8 миллиарда к этой сумме. Этот рост составил 61% с начала года и на 15% превысил общие доходы за 2022 год, согласно данным data.ai. Следует отметить, что в этот отчет включены только расходы пользователей TikTok на iOS и Google Play, без учета сторонних магазинов приложений Android в Китае, что означает, что общие доходы TikTok могут быть даже выше.

Основной источник дохода TikTok - это внутренние покупки "монет", виртуальной валюты, которую пользователи могут тратить на подарки для создателей контента на платформе. Эти подарки вознаграждают создателей за их контент и могут быть обменены на реальные деньги, при этом TikTok удерживает 50% от выплат. Самая популярная покупка в приложении - это набор из 1321 монет по цене $19,99, который составляет четверть всего дохода приложения. Кроме внутренних покупок, TikTok также генерирует доход за счет рекламы и электронной коммерции через TikTok Shop, но эти доходы не учитывались в анализе data.ai.

Большая часть доходов TikTok пришла от пользователей из США и пользователей iOS в Китае, которые внесли около 30% расходов каждый, или 60% общей суммы. Другие рынки, такие как Саудовская Аравия, Германия, Великобритания и Япония, в совокупности участвовали в 13% доходов приложения от внутренних покупок.

TikTok стал первым приложением без игровой составляющей, которое достигло отметки в $10 миллиардов. Однако другие приложения вне категории игр, хоть и успешные, значительно уступают TikTok на $2-3 миллиарда- указывается в отчете.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

data.ai прогнозирует, что доходы TikTok продолжат расти и достигнут $15 миллиардов потребительских расходов к 2024 году.

#новости
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
23
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
21
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
11
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
14
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
3
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
4
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
2
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
6
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Трейлер GTA 6 воссоздан в GTA 5 и это видео покоряет интернет
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
32
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
13
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
16
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
8
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
5
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
Abrams X - в США разрабатывают «супер танк» с искусственным интеллектом
7

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
19:05
Крым вертается уже 10 лет. 😁🤷‍♂️
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Дмитрий Зяблов
19:03
🤣
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
fint1982
19:02
но если купить дешевле то будет 40 фпс в игре , а в 1,5 раза дороже будет 60 фпс . В чем смысл купить дешевле и играть слайдшоу?
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
FelsheR-BAN100plгssss
19:01
Просто богатство кружит голову, ему все мало!
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
FelsheR-BAN100plгssss
18:59
Ну все, Шиша, Путин лично приедет с проверкой. Мой полы, куркуй видяхи!
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Дмитрий Зяблов
18:59
Как хорошо когда хомячьё сяськино страдает. А сам сяська говорят из колонии пропал, под Авдеевкой ищите. 🤣
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Дмитрий Зяблов
18:57
скакуасам опять свет включили?
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Михаил Авраменко
18:42
Ты со своего старого дивана сколько миллиметров крымской земли освободил и сколько диктаторов свергнул?
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Дмитрий
18:41
1 килобайт не понятно как считывающийся. еще и считывается 8 часов где то в лаборатории. а может он там и хранится) и это все обман)
Новая ДНК-флешка — уже в продаже
Дмитрий
18:33
одни вентиляторы стоят дороже 15к небось)
Энтузиаст с Reddit модифицировал видеокарту RTX 4090 при помощи вентиляторов Noctua
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем