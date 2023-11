Google представляет новую функцию записи в Google Slides, которая упростит жизнь пользователям при подготовке презентаций и проведении онлайн-встреч.

Google продолжает облегчать жизнь пользователям, внедряя новые функции. На этот раз в фокусе - улучшения в Google Slides, где появилась возможность записывать презентации заранее.

реклама

Теперь, открыв свою презентацию, вы можете нажать кнопку "Rec" и начать запись. Процесс простой: предоставьте доступ к микрофону и веб-камере, и вы можете свободно перемещаться по слайдам, создавая профессиональные презентации. По завершении записи, вы можете просмотреть результат, и, если что-то не устроило, легко перезаписать. Вся ваша работа сохраняется в Google Drive, доступ к которому у вас всегда под рукой.

Эта функция облегчит жизнь тем, кто не всегда может быть лично присутствовать на встречах. Хотя запись пока доступна только в браузере Chrome, просматривать записанные презентации можно через мобильное приложение Slides.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Старт данной функции уже начался, но для ее использования вам потребуется аккаунт Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus или Education Plus. Администраторам не нужно предпринимать дополнительные шаги для включения этой функции, и вы сможете видеть кнопку "Record" в слайдах до 2 января 2024 года.