Северная Корея успешно запустила свой первый военный спутник с 2016 года, но событие сопровождается вопросами из-за взрыва ракеты-носителя после запуска.

Северная Корея успешно запустила маленький военно-разведывательный спутник. Однако этот запуск сопровождался необычным событием.

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На автоматической камере, установленной Йонсейским университетом в Сеуле, Южная Корея, был зафиксирован запуск. Эта камера входит в глобальную сеть камер "all-sky", предназначенных для обнаружения метеоров в атмосфере Земли. Во время запуска она запечатлела ракету Chŏllima 1 Северной Кореи, которая поднималась все выше в ночном небе, пока не отключился двигатель первой ступени. Затем включился двигатель второй ступени, а отработавшая ракета взорвалась и упала в Желтое море на западе Корейского полуострова.

Такое взрывное завершение работы первой ступени ракеты во время запуска - это редкость, и это вызвало вопросы. Возможно ли, что Северная Корея намеренно взорвала свою ракету?

Запуск ракеты Chŏllima 1 второй успешный запуск этой ракеты после неудачных попыток в мае и августе. По некоторым данным, ракета может использовать технологию двигателей, полученную Северной Кореей от России.

Аналитики предполагают, что Северная Корея могла намеренно взорвать ракету, чтобы избежать того, чтобы ее обломки попали в руки Южной Кореи.

Тем не менее, в целом запуск прошел успешно, и спутник Malligyong 1 был помещен на орбиту. Этот спутник предназначен для съемки снимков местоположения объектов, вероятно, вооруженных сил США и их союзников по всему миру. Спутник недостаточно большой для предоставления высокоразрешающих разведывательных изображений, как это делают шпионские спутники США и других стран.

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Южная Корея осудила запуск Северной Кореи, называя его нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и актом провокации. В ответ на запуск, Южная Корея приостановила часть военного соглашения 2018 года с Северной Кореей и возобновит разведывательную деятельность в приграничных районах вооруженных сил Северной Кореи.