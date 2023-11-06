H.Bilbao / Europa Press / ABACA via Reuters Connect

Возрастающая тревога по поводу незаконной миграции из менее развитых стран привела правительства США и Европы к обещаниям выделить миллиарды долларов на развитие с целью снижения числа мигрантов. Однако возникают вопросы о том, является ли это этичным и действенным методом?

Новое исследование, названное первым "комплексным причинным анализом" таких расходов, пришло к выводу, что этот подход может оказаться успешным и законным, но только при условии, что богатые страны различают между миграцией, которую они хотят остановить, и той, которую следует "приветствовать".

Политический документ под названием "Снижает ли иностранная помощь миграцию?", опубликованный Киельским институтом мировой экономики в Германии, также опровергает опасения относительно "утечки мозгов" из стран глобального юга и утверждает, что миграция может стать "весьма эффективной политикой развития" для этих стран и "выгодной сделкой" для всех заинтересованных сторон.

Исследование также предупреждает лидеров донорских стран, что избиратели будут "наказывать" их за преувеличение ожидаемых сокращений в миграции. Кроме того, исследование приходит к выводу, что расходы на помощь не снижают поток беженцев из самых "уязвимых" стран Южной части Субсахарской Африки.

Тобиас Хайдланд, профессор экономики говорит, что ключевое различие их исследований заключаются в разделении между "нерегулярной" миграцией, которую богатые страны могут сократить, и "регулярной" миграцией, разрешенной с помощью виз. "То, что мы показываем в нашей статье, - это то, что, хотя есть краткосрочное и среднесрочное снижение миграции [из-за помощи], в долгосрочной перспективе происходит небольшое увеличение доходов, что делает людей более подвижными"

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"Поэтому было бы нечестно представлять это как политику, которая исключительно снижает миграцию. Но позволение людям приезжать как регулярным мигрантам - более гуманное рассмотрение таких политик".

Предыдущие исследования опровергли заявления политиков о том, что их значительные объявления о помощи "снизят давление массовой миграции в Европу" или "устранили бы коренные причины" миграции.

Однако команда Киельского института утверждает, что их исследование является первым, которое "разъясняет" влияние на различные формы миграции, изучая "реальные тенденции" и амбиции потенциальных мигрантов на основе их личных свидетельств.

Исследование использовало опрос Gallup World Poll, в котором было опрошено почти 1 миллион человек в 106 странах, о том, хотели ли бы они "переехать на постоянное место жительства в другую страну". Эти данные были сопоставлены со всеми расходами Всемирного банка на развитие за 11 лет, с 2008 по 2019 год.

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Результаты выявили "существенное краткосрочное воздействие" от объявления местного проекта помощи, снижая желание миграции на 8%. Исследование указывает, что помощь может подарить людям надежду. Но перевелась ли эта надежда в реальное снижение миграции?