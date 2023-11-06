Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Влияет ли зарубежная помощь на миграцию

Растущая паника по поводу несанкционированной миграции из стран с низкими доходами побудила правительства США и Европы выделить миллиарды долларов на помощь
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

H.Bilbao / Europa Press / ABACA via Reuters Connect

Возрастающая тревога по поводу незаконной миграции из менее развитых стран привела правительства США и Европы к обещаниям выделить миллиарды долларов на развитие с целью снижения числа мигрантов. Однако возникают вопросы о том, является ли это этичным и действенным методом?

Новое исследование, названное первым "комплексным причинным анализом" таких расходов, пришло к выводу, что этот подход может оказаться успешным и законным, но только при условии, что богатые страны различают между миграцией, которую они хотят остановить, и той, которую следует "приветствовать".

Политический документ под названием "Снижает ли иностранная помощь миграцию?", опубликованный Киельским институтом мировой экономики в Германии, также опровергает опасения относительно "утечки мозгов" из стран глобального юга и утверждает, что миграция может стать "весьма эффективной политикой развития" для этих стран и "выгодной сделкой" для всех заинтересованных сторон.

Исследование также предупреждает лидеров донорских стран, что избиратели будут "наказывать" их за преувеличение ожидаемых сокращений в миграции. Кроме того, исследование приходит к выводу, что расходы на помощь не снижают поток беженцев из самых "уязвимых" стран Южной части Субсахарской Африки.

Тобиас  Хайдланд, профессор экономики  говорит, что ключевое различие их исследований заключаются в разделении между "нерегулярной" миграцией, которую богатые страны могут сократить, и "регулярной" миграцией, разрешенной с помощью виз. "То, что мы показываем в нашей статье, - это то, что, хотя есть краткосрочное и среднесрочное снижение миграции [из-за помощи], в долгосрочной перспективе происходит небольшое увеличение доходов, что делает людей более подвижными"

реклама



"Поэтому было бы нечестно представлять это как политику, которая исключительно снижает миграцию. Но позволение людям приезжать как регулярным мигрантам - более гуманное рассмотрение таких политик".

Предыдущие исследования опровергли заявления политиков о том, что их значительные объявления о помощи "снизят давление массовой миграции в Европу" или "устранили бы коренные причины" миграции.

Однако команда Киельского института утверждает, что их исследование является первым, которое "разъясняет" влияние на различные формы миграции, изучая "реальные тенденции" и амбиции потенциальных мигрантов на основе их личных свидетельств.

Исследование использовало опрос Gallup World Poll, в котором было опрошено почти 1 миллион человек в 106 странах, о том, хотели ли бы они "переехать на постоянное место жительства в другую страну". Эти данные были сопоставлены со всеми расходами Всемирного банка на развитие за 11 лет, с 2008 по 2019 год.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Результаты выявили "существенное краткосрочное воздействие" от объявления местного проекта помощи, снижая желание миграции на 8%. Исследование указывает, что помощь может подарить людям надежду. Но перевелась ли эта надежда в реальное снижение миграции?

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
10
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
12
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 68

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
7
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
3
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
1
Как отключить опасную опцию в WhatsApp «Установка неизвестных приложений»
+
Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете
4
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
2
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+
Стали известны новые функции iOS 17.2
+
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
3
Intel Core Ultra 7 185H 1-го поколения на 30% быстрее, чем процессор 13700H 13-го поколения
7
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
3
Утечки информации о OnePlus 12 указывают на обновление аккумулятора и камеры
+
Шольц пересмотрит меню немецких солдат – из тарелки пропадут говяжьи рулеты, арбузы и клубника
3
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
5
Тамбовский хлебокомбинат начал выпуск БПЛА для нужд Спецоперации
+

Популярные статьи

Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
7
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
10
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
50
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
26
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
4
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
4
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
36
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
19:59
Мой братан по малолетке попал в Германию к местному бургеру в Шварцвальде, ему нравилось...
Der Spiegel: в Германии предложили лишить украинских беженцев пособий и заставить работать
NovosibSoft
19:55
А что за железо у вас?
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
fynjy_2005
19:54
Спасибо за инфу. Было реально интересно
Ученые нашли доказательства существования Тейи - древней планеты, которая врезалась в Землю
Апшеронский скакел
19:54
Какое же ты с промытыми мозгами 🤣🤣🤣
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Иван Горыныч
19:52
Даёшь герань
На Украине намерены создать ракеты, способные «достать до Москвы»
Иван Горыныч
19:51
Ты тоже не читаешь, а знаешь штаб КЧФ и его больше нет, но есть Ростов за два дня под аплодисменты.😃😃😂😂😂
На Украине намерены создать ракеты, способные «достать до Москвы»
Иван Горыныч
19:49
Россия пришла к Хохлам выбивать долги???🤣🤣😂🤣🤣
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Иван Горыныч
19:48
Помнится Газпром подав иск на Нафтогаз в стокгольмский суда нарвался на встречный иск, как итог сам и исправно отслюнявил Хохлам $ 2 млр , но как красиво всё начиналось!!!😂😂😂
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
22870
19:46
> Как мы понимаем, строить правильные логические цепочки в Киеве если и умеют, то не показывают вида. Не умеют. Главное это стащить побольше и спрятать в темные зоны.
Британская пресса: Зеленский изменил риторику и теперь угрожает Западу затягиванием конфликта с РФ
Иван Горыныч
19:43
Мне НАСРАТЬ, тогда как совокупный объем бюджета и только стран НАТО в 30 раз пожирнее российского, а даёшь Ростов за два дня!!!🤣🤣🤣🤣
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем