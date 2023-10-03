Владимир Путин подписал закон об увеличении пошлины за лицензию на связь
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Президент России, Владимир Путин, подписал Федеральный закон, который предусматривает увеличение пошлины за предоставление лицензии на оказание услуг связи с 7,5 тыс. рублей до 1 миллиона рублей, что составляет увеличение в 133 раза. Этот закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Эта инициатива была представлена в декабре 2022 года с целью предотвратить появление на рынке России операторов связи, не соответствующих обязательным лицензионным требованиям, включая установку оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Телекоммуникационные компании обязаны были устанавливать СОРМ на свои сети начиная с лета 2018 года, однако некоторые операторы из-за различных технических и финансовых сложностей использовали механизмы для отсрочки внедрения этой системы.
Новый закон предусматривает увеличение размера госпошлины до уровня, сопоставимого с размером штрафа за административное правонарушение в случае невыполнения требований по установке СОРМ.
Эти меры направлены на обеспечение соблюдения требований в области связи и обеспечения безопасности сетей связи в России.
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