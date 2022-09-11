За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую. В данной записи я хочу поделиться опытом установки компактного кулера Cryorig C7, изначально не имеющего совместимости с сокетом lga 1700.

реклама

Как-то я сидел на авито и на глаза попался лот, где скопом продавали новые Cryorig'и C7 по достаточно интересной цене. Данную модель я частенько встречал в компактных сборках у различных забугорных обзорщиков и простых пользователей. Подумал, что будет интересно заменить свой старый кулерок alpenföhn silvretta на более производительную модель- четыре трубки вместо трех, бОльшая площадь ребер и вес должны дать лучший результат. Только кулеры были старой ревизии, без поддержки lga 1700.

Посмотрев фотографии крепежа с поддержкой сокета АМ4 (существует еще более старая ревизия, где её нет), я предположил, что данный кулер может быть установлен на 1700 сокет.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

После заказа кулер быстро ко мне приехал и действительно оказался новым в заводской упаковке.

Из коробки стойки кулера в положении "LGA115x"



реклама

Сравнение Alpenföhn Silvretta и Cryorig C7



У С7 достаточно интересная система крепления. Используются 4 независимые лапки, которые поворачиваются на 45 градусов, в зависимости от платформы и фиксируются винтами. Благодаря этой особенности мы и установим его на 1700 сокет.

Для адаптации крепления делаем следующее:

откручиваем все 4 лапки от основания кулера и разворачиваем их на 180 градусов, чтобы отштампованная "ступенька" оказалась не вниз (к сокету), а вверх (к ребрам), тем самым мы компенсируем меньшую высоту крышки процессора;

откручиваем стойки с родных мест и переставляем на среднее отверстие (для сокета АМ4);

лапки прикручиваем к основанию кулера только одним винтом и благодаря тому, что теперь их можно произвольно отклонять- регулируем под отверстия нашего сокета и после этого затягиваем винты;

Дорабатываем заднюю пластину. Она пластиковая и там нужно всего лишь срезать уголки между посадочными отверстиями под сокеты интел, чтобы стойки могли занять промежуточное положение.

Результат "адаптации" креплений



реклама

Результат "адаптации" креплений в приближении



Срезаем ограничивающие уголки



Доработанная конструкция в сборе



Бэкплейт пластиковый, из-за чего достаточно толстый. В Node 202 вся конструкция встает на грани фола, упираясь верхней частью в металл корпуса. Пришлось не закручивать до конца верхние винты крепления мат.платы к корпусу. Перед затяжкой гаек обязательно проверяем конфликт бэкплейта с smd-элементами.

реклама

И тут тоже не обошлось без подрезания "лишнего" :) .

Для чистоты эксперимента я использовал тот же вентилятор Xilence XPF92.R.PWM, с теми же настройками оборотов, какие были на старом радиаторе. Запас по высоте кулера позволяет использовать толстые вентиляторы, а в C7 даже есть отверстия под скобы.

В собранном виде конструкция имеет высоту около 57мм



График работы вентилятора CPU



График работы построен так, что при стресс-тесте вентилятор всегда будет на максимуме, а в простое на значении около 40%.

Теперь к тестам. Процессор Core i5 12400, 0.910v@4ghz (turboboost off), термопаста AC MX-4. Под материнкой стоит видеокарта, которая в какой-то мере подогревает процессор.

Сначала сравниваем температуры в простое. Рабочий стол+фоновые программы.

Silveretta

Cryorig C7

Далее проверяем результаты при запущенном Prime95:

Silveretta

Cryorig C7Полученный результат вполне порадовал. Четвертая теплотрубка и лишние 100 грамм веса дают преимущество в ~10 градусов и запас на возможный будущий апгрейд. Личное любопытство по поводу установки изначально несовместимого кулера на новый сокет так же было удовлетворено :)

Всем спасибо за внимание.















