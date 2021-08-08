Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Это неделя выдалась очень хорошей для криптовалюты. Биткоин и другие альткоины начали показывать хороший рост, но особенно хорошая ситуация у Эфира(ETH). Именно главный альткоин показал рост около 23%. И на его рост, в то время когда Биткоин(BTC) стоял, Эфир уверенно шёл вверх. Сейчас цена переваливает за 3000 за штуку. Будет ли Ethereum расти дальше на кратком сроке и немного поговорим о ближайшем будущем криптовалюты.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В последние дни были 2 немаленьких роста на эфире. Первый рост был 5 августа, после хардфорка London, когда цена биткоина стояла на месте. Тогда эфир вырос на 7%. Эксперты говорили о том, что рост может быть гораздо больше и привести эфир к 3000 после хардфорка, но это произошло уже только после глобального скачка Биткоина вместе с альткоинами 7 августа.

реклама

Что же про цену на кратком сроке, то после большого роста и для его продолжения нужна коррекция, ретест уровня. Потому что постоянно цена не может идти только вверх. Кроме этого сейчас выходные и почти всегда больших скачков в выходные не увидеть. И уже как минимум 3 недели после выходных, в понедельник-вторник цена корректируется и идёт вниз. Ещё один признак роста и обратного ему падания - это большой или маленький объём. На данный момент у нас такая ситуация, что объём был велик только на сами скачки, а после них быстро уменьшился. Поэтому есть шанс падения вниз и нужно быть осторожным с трейдингом. Что же про цену на кратко сроке, то после большого роста и для его продолжения нужна коррекция, ретест уровня. Потому что постоянно цена не может идти только вверх. Кроме этого сейчас выходные и почти всегда больших скачков в выходные не увидеть. И уже как минимум 3 недели после ввходных, в понедельник-вторник цена корректируется и идёт вниз. Ещё один признак роста и обратного ему падания - это большой или маленький объём. На данный момент у нас такая ситуация, что объём был велик только на сами скачки, а после них быстро уменьшился. Поэтому есть шанс падения вниз. Поэтому нужно быть осторожным, с трейдингом.

Так же ещё некоторые трейдеры упоминали о примерно таком коридоре цен в котором мы сейчас находимся. Часто такие коридоры цен больше медвежьи, чем бычьи.

реклама

Но а если смотреть глобальнее, то этот рост так же из-за того что Эфириум пробил фигуру перевёрнутых головы и плеч и рост при пробитии такой фигуры равен размеру шеи, а этот размер был до 3000$. И ожидался больший рост.



Говорить про глобальные цены нельзя, так как предсказывать будущее со 100% точностью невозможно, но многие эксперты говорили о возвращении Эфира к обычной цене 4000 и более долларов в августе - сентябре. А далее к концу года рост эфира до 6000$ или более. В следующем году говорили о росте эфира до 10000$. А после начала долгожданного Ethereum 2.0 цена может дойти до 13000$.

Опять же, это не финансовый совет и я вам ничего не обещаю, я просто говорил о мнениях экспертов, которые тоже могут ошибаться!

Поэтому всегда думайте своей головой, не рискуйте большими деньгами!

реклама

И помните, лучший способ заработать - это не потерять ваши деньги!