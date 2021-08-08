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Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов

Пройдёмся по новостям и обсудим, куда может пойти цена Ethereum в ближайшее время.
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Это неделя выдалась очень хорошей для криптовалюты. Биткоин и другие альткоины начали показывать хороший рост, но особенно хорошая ситуация у Эфира(ETH). Именно главный альткоин показал рост около 23%. И на его рост, в то время когда Биткоин(BTC) стоял, Эфир уверенно шёл вверх. Сейчас цена переваливает за 3000 за штуку. Будет ли Ethereum расти дальше на кратком сроке и немного поговорим о ближайшем будущем криптовалюты. 

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В последние дни были 2 немаленьких роста на эфире. Первый рост был 5 августа, после хардфорка London, когда цена биткоина стояла на месте. Тогда эфир вырос на 7%. Эксперты говорили о том, что рост может быть гораздо больше и привести эфир к 3000 после хардфорка, но это произошло уже только после глобального скачка Биткоина вместе с альткоинами 7 августа. 

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Что же про цену на кратком сроке, то после большого роста и для его продолжения нужна коррекция, ретест уровня. Потому что постоянно цена не может идти только вверх. Кроме этого сейчас выходные и почти всегда больших скачков в выходные не увидеть. И уже как минимум 3 недели после выходных, в понедельник-вторник цена корректируется и идёт вниз. Ещё один признак роста и обратного ему падания - это большой или маленький объём. На данный момент у нас такая ситуация, что объём был велик только на сами скачки, а после них быстро уменьшился. Поэтому есть шанс падения вниз и нужно быть осторожным с трейдингом. Что же про цену на кратко сроке, то после большого роста и для его продолжения нужна коррекция, ретест уровня. Потому что постоянно цена не может идти только вверх. Кроме этого сейчас выходные и почти всегда больших скачков в выходные не увидеть. И уже как минимум 3 недели после ввходных, в понедельник-вторник цена корректируется и идёт вниз. Ещё один признак роста и обратного ему падания - это большой или маленький объём. На данный момент у нас такая ситуация, что объём был велик только на сами скачки, а после них быстро уменьшился. Поэтому есть шанс падения вниз. Поэтому нужно быть осторожным, с трейдингом. 

Так же ещё некоторые трейдеры упоминали о примерно таком коридоре цен в котором мы сейчас находимся. Часто такие коридоры цен больше медвежьи, чем бычьи. 

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Но а если смотреть глобальнее, то этот рост так же из-за того что Эфириум пробил фигуру перевёрнутых головы и плеч и рост при пробитии такой фигуры равен размеру шеи, а этот размер был до 3000$. И ожидался больший рост. 

Говорить про глобальные цены нельзя, так как предсказывать будущее со 100% точностью невозможно, но многие эксперты говорили о возвращении Эфира к обычной цене 4000 и более долларов в августе - сентябре. А далее к концу года рост эфира до 6000$ или более. В следующем году говорили о росте эфира до 10000$. А после начала долгожданного Ethereum 2.0 цена может дойти до 13000$. 

Опять же, это не финансовый совет и я вам ничего не обещаю, я просто говорил о мнениях экспертов, которые тоже могут ошибаться!

Поэтому всегда думайте своей головой, не рискуйте большими деньгами!

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