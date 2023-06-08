За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Начнем с истории

Виртуальная реальность занимает энтузиастов уже не первый десяток лет. Первый рабочий прототип VR свет увидел еще в 1962 году, благодаря кинематографисту Мортону Хейлигу. Эта огромная будка, в те годы умела показывать полностью цветное 3D видео, сочетала в себе аудио сопровождение, вибрации, запахи и тому подобными эффектами. Вполне себе интересный 4D аттракцион того времени.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Хейлинг – стал, поистине первооткрывателем технологии. В 1960-ом году он выпустил патент на Telesphere Mask – первый шлем, со стерео 3D изображением и стереозвуком, разумеется, об отслеживании движений тогда не могло идти и речи.

реклама

Удивительный факт, еще большему развитию VR, поспособствовала ВВС США, в 1966-ом году был выпущен авиасимулятор, для тренировок курсантов. В 1979-ом году, благодаря компании McDonnell-Douglas Corporation появилась технология слежения за взглядом пилота, для демонстрации необходимой картинки.

реклама

1968 год, Иван Сазерленд и его ученик Боб Спроулл, демонстрируют миру “Дамоклов меч” – AR гарнитура, первая в своем роде, подключалась к ПК и генерировала трехмерные модели, которые могли менять дальность, размер и глубину, при движении головой. Две электронно-лучевые трубки позволяли накладывать изображение, на реальные объекты.

VideoPlace – интерактивная VR платформа, созданная в 1975 году Майроном Крюгером. Платформа не содержала в себе шлема, а использовала систему захвата движения. Тем самым игрок видел собственную модель, в точности повторяющую его действия.

реклама

90-ые годы, не только привнесли огромную популяризацию игровых автоматов и домашних консолей, но и способствовали активному развитию VR гейминга. Крупная тогда компания Sega объявляла о разработке Sega VR, которая не была выпущена, ссылаясь на заботу о здоровье игроков. Nintendo выпустила портативную консоль Virtual Boy, которая самой компанией признана неудачной попыткой. Для аркадных автоматов была выпущена Virtuality, от Virtuality Group.

Virtual Boy





Реклама Virtual Boy, со злобным Mario

Virtuality





Только с появлением Oculus Rift в 2012 году, тема VR снова стала актуальной для широкой публики. После чего многие крупные компании начали производить собственные шлемы, от Cardboard от Google, до HTC Vive и Sony PlayStation VR.

В отличии от VR, технологии дополненной реальности (AR) не стала столь же распространённой. Из самых интересных представителей можно выделить Google Glass, Microsoft Hololens и только представленный Apple Vision Pro.

Google Glass – была выпущена в феврале 2012 года и могла запускать программы Google (Google Now, Google Maps, Google+, Gmail), и не много сторонних приложений (Facebook, Twitter, New York Times и т.п.). Имела встроенную камеру на 5МП. Очки, к сожалению, не заинтересовались массовые пользователи, после чего компания переключилась на корпоративный сегмент, однако 15 марта 2023 года Google заявила о прекращении производства последней версии очков Google Glass Enterprise Edition.

Демонстрация всех возможностей Google Glass

Microsoft Hololens – изначально создавалась для корпоративного сегмента. Здесь ситуация обстоит лучше, армия США в 2021 году хотела закупить гарнитуры на сумму в 400 млн $, но сделка была приостановлена из-за участившихся жалоб на головокружение и тошноту, гарнитуры были отправлены на доработку.

Демонстрация всех возможностей Microsoft Hololens





Apple Vision Pro – свежая гарнитура от Apple, в отличии от конкурентов, все же нацелена на массового пользователя.

Гарнитура содержит в себе все приложения от Apple.

Управление происходит посредством взгляда и жестами. Apple показала, что нет необходимости держать руки прямо перед гарнитурой, для регистрации жеста.

Лично меня, удивила возможность просмотра фильмов и видео, в гарнитуру лаконично встроили колесико от Apple watch, при повороте, фон затемняется и меняется на прекрасные пейзажи.

Apple позаботилась и о окружающих пользователя людях. Гарнитура создает 3D аватара и выводит изображение на внешний OLED дисплей, чтобы показать окружающим находиться ли пользователь в приложении или нет. Если экран затемнен, а к вам подошел собеседник, гарнитура снимет затемнение показав пользователю силуэт собеседника и пользователь легко сможет его заметить.

Демонстрация всех возможностей Apple Vision Pro





А как вы считаете, станет ли Apple Vision Pro популярным устройством? Пишите в комментариях.