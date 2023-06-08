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Взгляд на Apple Vision Pro через небольшую историю виртуальной реальности

Рассмотрим, как зародилась VR и AR, а так же взглянем на новую гарнитуру от Apple
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Начнем с истории

Виртуальная реальность занимает энтузиастов уже не первый десяток лет. Первый рабочий прототип VR свет увидел еще в 1962 году, благодаря кинематографисту Мортону Хейлигу. Эта огромная будка, в те годы умела показывать полностью цветное 3D видео, сочетала в себе аудио сопровождение, вибрации, запахи и тому подобными эффектами. Вполне себе интересный 4D аттракцион того времени. 

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Хейлинг – стал, поистине первооткрывателем технологии. В 1960-ом году он выпустил патент на Telesphere Mask – первый шлем, со стерео 3D изображением и стереозвуком, разумеется, об отслеживании движений тогда не могло идти и речи. 

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Удивительный факт, еще большему развитию VR, поспособствовала ВВС США, в 1966-ом году был выпущен авиасимулятор, для тренировок курсантов. В 1979-ом году, благодаря компании McDonnell-Douglas Corporation появилась технология слежения за взглядом пилота, для демонстрации необходимой картинки.  

 

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1968 год, Иван Сазерленд и его ученик Боб Спроулл, демонстрируют миру “Дамоклов меч” – AR гарнитура, первая в своем роде, подключалась к ПК и генерировала трехмерные модели, которые могли менять дальность, размер и глубину, при движении головой. Две электронно-лучевые трубки позволяли накладывать изображение, на реальные объекты.  

VideoPlace – интерактивная VR платформа, созданная в 1975 году Майроном Крюгером. Платформа не содержала в себе шлема, а использовала систему захвата движения. Тем самым игрок видел собственную модель, в точности повторяющую его действия.  

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90-ые годы, не только привнесли огромную популяризацию игровых автоматов и домашних консолей, но и способствовали активному развитию VR гейминга. Крупная тогда компания Sega объявляла о разработке Sega VR, которая не была выпущена, ссылаясь на заботу о здоровье игроков. Nintendo выпустила портативную консоль Virtual Boy, которая самой компанией признана неудачной попыткой. Для аркадных автоматов была выпущена Virtuality, от Virtuality Group.

Virtual Boy


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Virtuality


Только с появлением Oculus Rift в 2012 году, тема VR снова стала актуальной для широкой публики. После чего многие крупные компании начали производить собственные шлемы, от Cardboard от Google, до HTC Vive и Sony PlayStation VR.

В отличии от VR, технологии дополненной реальности (AR) не стала столь же распространённой. Из самых интересных представителей можно выделить Google Glass, Microsoft Hololens и только представленный Apple Vision Pro. 

Google Glass – была выпущена в феврале 2012 года и могла запускать программы Google (Google Now, Google Maps, Google+, Gmail), и не много сторонних приложений (Facebook, Twitter, New York Times и т.п.). Имела встроенную камеру на 5МП. Очки, к сожалению, не заинтересовались массовые пользователи, после чего компания переключилась на корпоративный сегмент, однако 15 марта 2023 года Google заявила о прекращении производства последней версии очков Google Glass Enterprise Edition.

Демонстрация всех возможностей Google Glass

 

Microsoft Hololens – изначально создавалась для корпоративного сегмента. Здесь ситуация обстоит лучше, армия США в 2021 году хотела закупить гарнитуры на сумму в 400 млн $, но сделка была приостановлена из-за участившихся жалоб на головокружение и тошноту, гарнитуры были отправлены на доработку.

Демонстрация всех возможностей Microsoft Hololens


 

Apple Vision Pro – свежая гарнитура от Apple, в отличии от конкурентов, все же нацелена на массового пользователя.

Гарнитура содержит в себе все приложения от Apple.

Управление происходит посредством взгляда и жестами. Apple показала, что нет необходимости держать руки прямо перед гарнитурой, для регистрации жеста.

Лично меня, удивила возможность просмотра фильмов и видео, в гарнитуру лаконично встроили колесико от Apple watch, при повороте, фон затемняется и меняется на прекрасные пейзажи.

Apple позаботилась и о окружающих пользователя людях. Гарнитура создает 3D аватара и выводит изображение на внешний OLED дисплей, чтобы показать окружающим находиться ли пользователь в приложении или нет. Если экран затемнен, а к вам подошел собеседник, гарнитура снимет затемнение показав пользователю силуэт собеседника и пользователь легко сможет его заметить.

Демонстрация всех возможностей Apple Vision Pro


А как вы считаете, станет ли Apple Vision Pro популярным устройством? Пишите в комментариях.

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