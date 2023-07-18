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Введение

Комплектующие

Сборка и настройка

Тесты в играх

Итоги

Введение

После небольшого периода тестирования у меня образовался небольшой завал железа и поэтому я решил оформить его в сборку ПК. Точнее в несколько сборок. Сегодня у нас будет сборка в нетрадиционном корпусе-перевертыше от SilverStone - крайне редком госте на наших просторах.

Комплектующие

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Корпус

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Корпус выполнен из хорошей стали, при этом одна из створок - это массивное тонированное закаленное стекло. Особо на себя обращает внимание, что несмотря на свой небольшой размер, данный корпус имеет весьма внушительный вес - почти 7кг. Все детали тщательно обработаны и подогнаны, "лишние" элементы имеют винтовое крепление (отсек 5.25" и стойка под 3.5" HDD накопители).

В корпусе ничего не скрипит, не гуляет. И обратите внимание на резиновые демпферы под блок питания - это сделано для уменьшения вибраций, а значит и шума.

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На фронтальной панели - настоящий пылевой фильтр из нейлоновой сетки. Фильтр съемный. Такой же фильтр находится под блоком питания.

Надеюсь теперь вы понимаете, почему автор с удовольствием утянул этот премиальный корпус всего лишь за 3500руб! на распродаже.

Материнская плата

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Плата выбиралась по принципу "не самая паршивая, но чтобы 5800Х потянула без напряга". Из всех В550 эта оказалась наиболее доступной и более-менее оптимальной. К тому же наш корпус рассчитан под m-ATX платы. Покупалась в ДНС.

Процессор

Это уже многим хорошо знакомый по старым тестам Райзен 7ПРО 3700. Как тестовая "грелка" он уже неактуален (разве что если сравнить несколько поколений Рязани), но вот как игровой еще вполне себе бодрый экземпляр, особенно с видеокартой уровня 3070/6750. Да и в разрешениях 1440/2160 он не спасует на фоне 5000/7000 камней.

Охлаждение ЦП

В качестве процессорной системы охлаждения был выбран компактный двубашенник от Сильверстоун, уже мелькавший в наших тестах.

Охлаждение SSD

В качестве радиатора для NVME ssd был выбран недорогой Thermalright M2 2280 Pro. Приобретался на сайте Кулера за символические 900руб.

Оперативная память

Почему не 3600 и не 16Гб ? Во-первых мой экземпляр 3700Про не особо склонен к разгону, так что я не вижу смысла брать более частотный набор. А почему не меньший объем ? Потому что в сборку закладывается возможность апгрейда на более производительное железо (процессор + видеокарта).

Видеокарта

Это ветеран бюджетного гейминга и майнинга, а по сегодняшним меркам так и вовсе затычка уровня GT1010. Но для наших целей эта неубиваемая "жужжалка на Полярисе" - то, что надо. Вы могли видеть ее во многих тестах.

Накопители



Под операционную систему и утилиты был взят М2 диск на 250Гб

А вот под игры был взят А400 у новосибирских эльфов.

Блок питания

Из загашника вытащил вот такой вот БП на 600Вт - пришлось пойти на такую экономию, взглянув на текущие цены в магазине на полумодульные/модульные БП 650Вт и приняв Валидол. Но для связок 3700+588 и даже 3700+6750 его вполне хватит.

Сборка и настройка





Снаряжаем наш твердотельник в радиатор.

Монтируем на материнскую плату процессор, оперативную память и NVME-ssd. Затем устанавливаем систему охлаждения на процессор.

Маленькая хитрость как сделать шлейф от лампы подсветки незаметным :)

С помощью этих площадок можно очень аккуратно уложить все шлейфы в корпусе, особенно в старом.

Стандартные 120мм вентиляторы с подсветкой с фронтальной панели были заменены на более эффективные 140мм.

Silverstone Air Penetrator 140i

И не только на фронтальной. "Ты неправильно поставил вентиляторы сверху! Их нужно было делать на выдув!" - возопят некоторые "эксперты". Все сделано правильно и с учетом специфики корпуса.

Осталось разобрать "змеиный клубок" и подключить вентиляторы.

Немного поковырявшись с настройкой вентиляторов в "современной" материнской плате с двумя разъемами под системные вентиляторы, я решил использовать старый, но хорошо работающий способ регулировки вентиляторов - реобас.

Вроде бы настраивал красный в MSI Centr-е, а получился пурпурный. Но тоже ничего - приятненько и не так раздражает, как багровый или красный. Ну а пленку со стекла снимет уже будущий владелец.

Ну и как же без сюрприза от АМД :)

Четыре дня все работало нормально + еще утром (перед моим уходом на работу), прихожу с работы - а комп не отвечает - "No Signal" на экране монитора. Переткнул с Display Port-а 1.4 на DVI-D - картинка появилась. Подключил Display Port к RTX3080 - есть сигнал. Ну что тут сказать - АМД до сих пор пишет "отменные" дрова.

Тесты в играх

Ведьмак 3

Настройки - 1080р /Высокие, лок на фпс снят. Тестовая локация - Белый Сад.

Температуры приемлемые (для видеокарты от АМД), фпс стабильно держится выше 85 (если сделать андервольт на процессоре и видеокарте, то температуры еще немного снизятся, а производительность подрастет на +5-7%).

Киберпанк 2077

Настройки - 1080р / Высокие-Средние, Плотность толпы - Высокая.

В сравнении с системой, собранной в Cugar MX330-G (пусть она и на 3300Х) мы выиграли в среднем 10°С на видеокарте.

"Но у тебя же корпус меньше! Как такое может быть!"

Зато поддув в корпусах от SilverStone лучше.

Итоги

В принципе вышел неплохой игровой ПК с небольшим заделом на модернизацию. Собирался он для одного моего родственника, которому я в 2018г собирал ПК на FX-8310+GTX970 Strix. Хоть он и говорит, что для Ведьмака и Киберпанка ему хватает (ага, знаем мы КАК ФХ тянет современные игры), то собственно поэтому я и решил собрать вот такой вот скромненький ПК ему на замену.

Попробуйте в комментариях угадать, какая сборка ПК будет следующей...