Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка

У автора в загашнике залежалось немного "железа" и он решил оформить его в небольшую сборку. Точнее несколько сборок. Первая будет на платформе АМ4.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

  • Введение
  • Комплектующие
  • Сборка и настройка
  • Тесты в играх
  • Итоги

Введение

  После небольшого периода тестирования у меня образовался небольшой завал железа и поэтому я решил оформить его в сборку ПК. Точнее в несколько сборок. Сегодня у нас будет сборка в нетрадиционном корпусе-перевертыше от SilverStone - крайне редком госте на наших просторах.

Комплектующие

реклама

Корпус

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде

реклама

  Корпус выполнен из хорошей стали, при этом одна из створок - это массивное тонированное закаленное стекло. Особо на себя обращает внимание, что несмотря на свой небольшой размер, данный корпус имеет весьма внушительный вес - почти 7кг. Все детали тщательно обработаны и подогнаны, "лишние" элементы имеют винтовое крепление (отсек 5.25" и стойка под 3.5" HDD накопители).

  В корпусе ничего не скрипит, не гуляет. И обратите внимание на резиновые демпферы под блок питания - это сделано для уменьшения вибраций, а значит и шума.

реклама

  На фронтальной панели - настоящий пылевой фильтр из нейлоновой сетки. Фильтр съемный. Такой же фильтр находится под блоком питания.

 Надеюсь теперь вы понимаете, почему автор с удовольствием утянул этот премиальный корпус всего лишь за 3500руб! на распродаже.

Материнская плата

реклама

  Плата выбиралась по принципу "не самая паршивая, но чтобы 5800Х  потянула без напряга". Из всех В550 эта оказалась наиболее доступной и более-менее оптимальной. К тому же наш корпус рассчитан под m-ATX платы. Покупалась в ДНС.

Процессор

  Это уже многим хорошо знакомый по старым тестам Райзен 7ПРО 3700. Как тестовая "грелка" он уже неактуален (разве что если сравнить несколько поколений Рязани), но вот как игровой еще вполне себе бодрый экземпляр, особенно с видеокартой уровня 3070/6750. Да и в разрешениях 1440/2160 он не спасует на фоне 5000/7000 камней.

Охлаждение ЦП

   В качестве процессорной системы охлаждения был выбран компактный двубашенник от Сильверстоун, уже мелькавший в наших тестах.

Охлаждение SSD

  В качестве радиатора для NVME ssd был выбран недорогой Thermalright M2 2280 Pro. Приобретался на сайте Кулера за символические 900руб.

Оперативная память

  Почему не 3600 и не 16Гб ? Во-первых мой экземпляр 3700Про не особо склонен к разгону, так что я не вижу смысла брать более частотный набор. А почему не меньший объем ? Потому что в сборку закладывается возможность апгрейда на более производительное железо (процессор + видеокарта).

Видеокарта

Это ветеран бюджетного гейминга и майнинга, а по сегодняшним меркам так и вовсе затычка уровня GT1010. Но для наших целей эта неубиваемая "жужжалка на Полярисе" - то, что надо. Вы могли видеть ее во многих тестах.

Накопители

   Под операционную систему и утилиты был взят М2 диск на 250Гб

 А вот под игры был взят А400 у новосибирских эльфов.

Блок питания

  

  

Из загашника вытащил вот такой вот БП на 600Вт - пришлось пойти на такую экономию, взглянув на текущие цены в магазине на полумодульные/модульные БП 650Вт и приняв Валидол. Но для связок 3700+588 и даже 3700+6750 его вполне хватит.

Сборка и настройка


  Снаряжаем наш твердотельник в радиатор.

  Монтируем на материнскую плату процессор, оперативную память и NVME-ssd. Затем устанавливаем систему охлаждения на процессор.

   Маленькая хитрость как сделать шлейф от лампы подсветки незаметным :)

  С помощью этих площадок можно очень аккуратно уложить все шлейфы в корпусе, особенно в старом.

   Стандартные 120мм вентиляторы с подсветкой с фронтальной панели были заменены на более эффективные 140мм.

Silverstone Air Penetrator 140i

 И не только на фронтальной. "Ты неправильно поставил вентиляторы сверху! Их нужно было делать на выдув!" - возопят некоторые "эксперты". Все сделано правильно и с учетом специфики корпуса.

  Осталось разобрать "змеиный клубок" и подключить вентиляторы.

   Немного поковырявшись с настройкой вентиляторов в "современной" материнской плате с двумя разъемами под системные вентиляторы, я решил использовать старый, но хорошо работающий способ регулировки вентиляторов - реобас.

   Вроде бы настраивал красный в MSI Centr-е, а получился пурпурный. Но тоже ничего - приятненько и не так раздражает, как багровый или красный. Ну а пленку со стекла снимет уже будущий владелец.

  Ну и как же без сюрприза от АМД :) 

Четыре дня все работало нормально + еще утром (перед моим уходом на работу), прихожу с работы - а комп не отвечает - "No Signal" на экране монитора. Переткнул с Display Port-а 1.4 на DVI-D - картинка появилась. Подключил Display Port к RTX3080 - есть сигнал. Ну что тут сказать - АМД до сих пор пишет "отменные" дрова.

Тесты в играх

Ведьмак 3

Настройки - 1080р /Высокие, лок на фпс снят. Тестовая локация - Белый Сад.

 Температуры приемлемые (для видеокарты от АМД), фпс стабильно держится выше 85 (если сделать андервольт на процессоре и видеокарте, то температуры еще немного снизятся, а производительность подрастет на +5-7%).

Киберпанк 2077

Настройки - 1080р / Высокие-Средние, Плотность толпы - Высокая.

 В сравнении с системой, собранной в Cugar MX330-G (пусть она и на 3300Х) мы выиграли в среднем 10°С на видеокарте.

"Но у тебя же корпус меньше! Как такое может быть!"

Зато поддув в корпусах от SilverStone лучше.

Итоги

    В принципе вышел неплохой игровой ПК с небольшим заделом на модернизацию. Собирался он для одного моего родственника, которому я в 2018г собирал ПК на FX-8310+GTX970 Strix. Хоть он и говорит, что для Ведьмака и Киберпанка ему хватает (ага, знаем мы КАК ФХ тянет современные игры), то собственно поэтому я и решил собрать вот такой вот скромненький ПК ему на замену.

  Попробуйте в комментариях угадать, какая сборка ПК будет следующей...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd am4 ryzen 7pro 3700 kingston fury renegade msi pro b550m-p gen3 sapphire rx580 8gb nitro+ silverstone redline 08
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
59
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
84
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
83

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 59

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
18
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
8
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
13
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
2
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
2
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
4
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
7
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
21
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
15
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
+
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+
Санкт-Петербургское конструкторское бюро собирает до 120 беспилотников в сутки
+

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
78
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
54
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
31
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
20
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15

Сейчас обсуждают

swr5
21:43
"Телохранительницы Каддафи исправно несли свою службу до самого падения режима." Какого режима? Американский режим еще не пал.
Кто такие амазонки-воительницы, разбираемся миф это или реальность
Боец_1305
21:29
Паша, тебя то, горячего эстонского парня, твои то толерантные ЕС- друзья уже поимели, наверное, для тебя это больная тема? Ну прости, соболезную ((...но попу береги, может еще пригодится
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
RAZOR1913
21:28
> Они едут из ЛНР/ДНР. Пруф? По факту это говнище откуда только не прет. Всем на него плевать и никакой погоды оно не делает. Как могут повлиять хоть на что-то трусливые сцыкуны?
В Беларуси находится более 2000 бойцов ЧВК "Вагнер" и они продолжают прибывать ежедневно
Имя
21:28
aida64 тесты чтения, записи, копировки намерено не показывают?
Минфин выделит 11 миллиардов рублей на импортозамещение ПО, которое остановилось из-за коррупционного скандала
Сергей Шульга
21:26
А сколько ваши выблюдки за 8 лет убили детей и женщин. Что то вы все не воняли все это время а как ебанутые в кастрюлях скакали с лозунгами русню резать , на геляку кого то, вот теперь и получайте. Жа...
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
industria
21:26
Расскажи это российским трупам и калекам, им очень важно твоё мнение.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
DonCarleone
21:12
Не хило, надо изымать имущество и недвижимость укров которая находится на территории РФ, в счёт погашения ущерба нанесенного...
Хуснуллин: на восстановление Крымского моста потребуется до 1,3 млрд рублей
Vorvort
21:11
В Москве качественно собирают водянку Pulse PC, EVO PC. Но берут дорого.
Главным злодеем в Дедпул 3 может стать Магнето
Shatun29
21:10
Изменится что? Что не так делает МО? Оборону не пробили за полтора месяца, при всех криках что артёмовск вот вот возьмут нихрена не могут даже на окраину зайти, на севере подготовили и начали наступле...
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
Vorvort
21:10
Интересно как ты охладишь видеокарту в разгоне с пиковым потреблением 600 Ватт?
Главным злодеем в Дедпул 3 может стать Магнето
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем