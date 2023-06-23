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Сегодня мы продолжим разбирать не самую приятную, но увы нужную тему. Речь идет о страйках за использование официальных материалов по вселенной Сталкер . Данная история получила "оччень интересное" продолжение буквально на следующий день :

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Неактивный ютуб-канал ресурса VGTimes получил два страйка как за промо-ролик о Сталкер 2, так и за видео о материалах к... первому Сталкеру... Какая интересная ситуация, не так ли ?

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А вот вам еще и десерт :

Что за ресурс Zone of Games большинству прожженных игроков представлять не нужно. Но даже на их публикацию кое-кто кинул страйк. Как говорится - догадайтесь с трех раз "кто"?

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Этот "официальный ответ" больше похож на фразу от обиженного ребятенка из ясельной группы детского сада, чем на ответ работника публичной кампании. Подобные "ответы" очень часто приводят к падению не только деловой репутации, но и к интересу к самой кампании и ее продукции - мало кому захочется иметь дела с "альтернативно одаренными".

Правда есть тут одно маленькое "но"

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Надеюсь, что вам очень понравилось это "маленькое но" . Или в GSC есть другой Роман Ширин(Голубничий), который мог кинуть страйк нескольким русскоязычным ресурсам ? Вот только вопрос - зачем ?

Вот вам еще пища к размышлению. Да, за "утечками" / соблюдением авторских прав следит... бот! И страйки должен кидать тоже бот. Но никак не живой работник. Или же кто-то подправил настройки боту ?

Ой, как неудобно-то получилось... Похоже что кто-то из работников решил выполнить функцию бота-надзирателя и тем самым организовать своей игре и студии такой "черный пиар", который в итоге может навсегда похоронить и студию и франшизу, как свинцовый саркофаг над четвертым энергоблоком.

Как видите, вся эта история изначально очень дурно пахла. Но ее концовка теперь в руках главных редакторов трех ресурсов - IXBT.games, Zone of Games и VGTimes. В свете вышеизложенного им стоит обдумать, как лучше развернуть эту ситуацию в свою пользу.

Автор всегда будет против политизации игровой индустрии и будем надеяться, что те, кто попытался сыграть на этих черных струнах отправятся в заслуженное путешествие по реке на букву Л. Так же будем надеяться на лучший исход с официальными извинениями со стороны студии за подобные провокации от своих работников.

Если вам хочется более острых ощущений - загляните на ДТФ в темы посвященные этим событиям. Только спецсредства не забудьте.



