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Как вы уже знаете, недавно произошел "слив" "dev-билда" игры Сталкер 2. Почему "слив"? По некоторым признакам( как и где оказался билд, его комплектация) можно было понять, что это слив от кого-то из разработчиков. Причем сделан он был для "черного пиара". Вот только после того, как до руководства студии дошло, что попало в слив, они устроили охоту на слитые материалы "игры" на западе. Но если взглянуть на восток, то разработчики пошли "немного дальше" и стали кидать страйки на ролики содержащие официальные промо-ролики выпущенные самой студией. В результате подобных действий с You-Tube были удалены несколько роликов с русскоязычных каналов. Редактор IXBT.Games Виталий Казунов
подтвердил получение страйков от GSC на 4 ролика канала, содержавших официальные промо-материалы (ролик с грузовиком) STALKER 2. По моему личному мнению это больше похоже на заметание следов преступления и самой игры как не было, так и нет до сих пор. А значит в 2023 году ждать чуда от "кипрской" студии располагающейся сейчас в Чехии не стоит. И не стоит ждать вообще - времени и денег у них было предостаточно.